    Kuwait
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 10:17 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 10:17 AM IST

    സ്നേ​ഹാ​ല​യം കു​വൈ​ത്ത് വാ​ർ​ഷി​ക​വും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ്നേ​ഹാ​ല​യം കു​വൈ​ത്ത് വാ​ട്സാ​പ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ നാ​ലാം വാ​ർ​ഷി​ക​വും, ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. ‘ഒ​ന്നി​ച്ചോ​ണം പോ​ന്നോ​ണം- 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷം പി.​എം. നാ​യ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഇ​വ​ന്റി​ൽ ക്രീ​യേ​റ്റ​ർ ന​ജീ​റ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. വോ​യി​സ്‌ ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​ജി. ബി​നു, അ​മാ​നു​ള്ള, ഫാ​ത്തി​മ ശ​രീ​ദ്, ഷാ​ജി,ആ​ര്യ, ഹു​സൈ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ഗ്രൂ​പ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്ന്, ക​ലാ​ഭ​വ​ൻ ന​സി​ബ് ഷോ, ​ഡാ​ൻ​സ്,നാ​ട​ൻ പാ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ ക​ലാ​വി​രു​ന്നു​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

