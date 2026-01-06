Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    6 Jan 2026 12:56 PM IST
    Updated On
    6 Jan 2026 12:56 PM IST

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം ക​വ​രു​ന്ന ‘ത​സ്ക​ര​വീ​ര​ന്മാ​ർ'

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം ക​വ​രു​ന്ന ‘ത​സ്ക​ര​വീ​ര​ന്മാ​ർ
    സു​ഹൈ​ൽ

    അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ

    ‘വോ​ട്ട് ചോ​രി’ യു​ടെ അ​ദൃ​ശ്യ​ക​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​രെ​യും നീ​ളു​ക​യാ​ണ്. വി​ദേ​ശ​ത്ത് ചോ​ര നീ​രാ​ക്കി പ​ണി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക്ക് നാ​ട്ടി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം പി​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ഗ്നി​പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​രു​ന്നു. ഫോം 6A​യി​ലെ സാ​ങ്കേ​തി​ക കു​രു​ക്കു​ക​ൾ ഇ​തി​ന് തെ​ളി​വാ​ണ്. വി​ദേ​ശ​ത്ത് ജ​നി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ജ​ന്മ​സ്ഥ​ലം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ പോ​ലും സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു പോ​ർ​ട്ട​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ ക​മീ​ഷ​ൻ ആ​രെ​യാ​ണ് സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്?

    ഒ​രു ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്റെ പ​ക്ക​ലു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ രേ​ഖ​യാ​യ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​യോ​ട് 1987ന് ​ശേ​ഷ​മു​ള്ള മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ രേ​ഖ​ക​ൾ ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്തി​നാ​ണ്? വോ​ട്ട് ചേ​ർ​ക്ക​ല​ല്ല, മ​റി​ച്ച് പൗ​ര​ത്വ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ വ​ട്ടം​ക​റ​ക്കി പ​ട്ടി​ക​ക്ക് പു​റ​ത്താ​ക്കു​ക​യാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് വ്യ​ക്തം. കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ഒ​ന്നി​ച്ച് ചേ​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള ‘എ​പി​ക്’ ന​മ്പ​ർ ന​ൽ​കാ​ൻ കോ​ളം ന​ൽ​കാ​ത്ത​ത് വ​ഴി, ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ വോ​ട്ടു​ക​ൾ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ചി​ത​റി​ക്കാ​നും വോ​ട്ടി​ങ് ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ക്കാ​നും നീ​ക്കം ന​ട​ക്കു​ന്നു.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് ആ​സൂ​ത്രി​ത​മാ​യി വെ​ട്ടി​മാ​റ്റാ​നു​ള്ള ഈ ​നീ​ക്കം വെ​റു​മൊ​രു സാ​ങ്കേ​തി​ക​പ്ര​ശ്ന​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​നു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യാ​ണ്.

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം എ​ന്ന​ത് വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം കൂ​ടി​യാ​ണെ​ന്നി​രി​ക്കെ, അ​തി​നെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മ​തി​ലു​ക​ൾ കെ​ട്ടി ത​ട​യു​ന്ന​വ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​ത്മാ​വി​നെ​യാ​ണ് വ​ഞ്ചി​ക്കു​ന്ന​ത്. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ധി​കാ​രം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ഏ​ത​റ്റം വ​രെ​യും പോ​കു​ന്ന ഈ ​ത​സ്ക​ര​വീ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​വാ​സ​ലോ​കം ഉ​ണ​ർ​ന്നു​പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണം. വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം എ​ന്ന​ത് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ന​ൽ​കു​ന്ന ഔ​ദാ​ര്യ​മ​ല്ല, ന​മ്മു​ടെ മൗ​ലി​കാ​വ​കാ​ശ​മാ​ണ്. അ​ത് ക​വ​രാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ഏ​കാ​ധി​പ​ത്യ​പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളെ നാം ​വി​ചാ​ര​ണ ചെ​യ്തേ മ​തി​യാ​കൂ.

    News Summary - 'Smuggling heroes' who steal democracy
