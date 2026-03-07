എസ്.എം.സി.എ വനിതാ വിങ് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: സീറോ മലബാർ കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷൻ കുവൈത്ത് അബ്ബാസിയ ഏരിയ വനിത വിങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശിഫ അൽ ജസീറ അൽ നാഹിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ക്ലിനികുമായി ചേർന്ന് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.
അബ്ബാസിയയിൽ നടന്ന ക്യാമ്പ് നൂറോളം കുടുംബംഗങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. സീറോ മലബാർ കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷൻ അബ്ബാസിയ ഏരിയ ജനറൽ കൺവീനർ ബൈജു ജോസഫ്, വനിതാ വിങ് അബ്ബാസിയ ഏരിയ കൺവീനർ സിൽവി ജോസഫ്, എസ്.എം.സി.എ ട്രഷറർ സോണി മോൻ ജോസഫ് എന്നിവർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി . എസ്.എം.സി.എ കുടുംബങ്ങൾക്കായി ശിഫാ അൽ ജസീറയുടെ അൽ നാഹിൽ ക്ലിനിക്കിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലെയും ജനറൽ ആൻഡ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷനുകളും മറ്റു അനുബന്ധ സേവനങ്ങളും സൗജന്യമായിരുന്നു.
അൽ നാഹിൽ ക്ലിനിക് അഡ്മിനിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജർ വിഗിത്ത് വി. നായർ, ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ ലൂസിയ വില്യംസ്, മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ ഡോ. സഞ്ജീവ് പ്രസാദ്, ജനറൽ ഫിസിഷ്യൻ ഡോ. നഫീസ നസ്നീൻ, അൽ നാഹിൽ റിസപ്ഷൻ ഇൻചാർജ് തൻസീർ മുഹമ്മദ് അലി എന്നിവർ പരിശോധനക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. സിൽവി ജോസഫ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ബൈജു ജോസഫ് അധ്യത വഹിച്ചു. ജോന മഞ്ഞളി, റിൻസി തോമസ്, വിഗിത്ത് വി നായർ, ലൂസിയ വില്യംസ് എന്നിവർ ആശംസ നേർന്നു. അൽ നാഹിൽ ക്ലിനിക് അഡ്മിൻ മാനേജർ വിഗിത്ത് വി നായർക്ക്, ബൈജുവും, ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ ലൂസിയ വില്യംസിനു സിൽവി ജോസഫും മെമന്റോ നൽകി ആദരിച്ചു.
