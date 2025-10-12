എസ്.എം.സി.എ ഓണാഘോഷവും കുടുംബസംഗമവുംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: എസ്.എം.സി.എ അബ്ബാസിയ ഏരിയ സോൺ രണ്ടിന്റെ ഓണാഘോഷവും യൂണിറ്റ് കുടുംബസംഗമവും വികാരി ഫാ. സോജൻ പോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സോണൽ കൺവീനർ ബേബി ജോൺ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജപമാല റാലി, വിവിധ മത്സരങ്ങൾ, മാവേലിയെഴുന്നള്ളത്ത്, തിരുവാതിര കളി, സംഘനൃത്തം, സിംഗിൾ ഡാൻസ്, കുട്ടികളുടെ സംഘനൃത്തം, വഞ്ചിപ്പാട്ട്, വടംവലി തുടങ്ങിയവ ഒരുക്കി. വിജയികൾക്ക് സമ്മാനം വിതരണം ചെയ്തു.
പൊതുയോഗത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് ആന്റണി മനോജ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബോബിൻ ജോർജ്ജ്, സെൻട്രൽ ട്രഷറര് സോണി മാത്യു, അബ്ബാസിയ ഏരിയ കൺവീനർ ബൈജു ജോസഫ്, സെക്രട്ടറി സന്തോഷ് ഓഡേറ്റി, ട്രഷറര് അനീഷ് ഫിലിപ്പ്, വനിതാ വിഭാഗം പ്രസിഡന്റ് റിൻസി, അബ്ബാസിയ പാരിഷ് സീറോ മലബാർ മതബോധന കേന്ദ്രം പ്രധാന അധ്യാപകൻ സിറിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ സിറിൽ ജോൺ ഓണ സന്ദേശം നൽകി. സോണൽ സെക്രട്ടറി ടോബി മാത്യു സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ഡേവിഡ് ആന്റണി നന്ദിയും പറഞ്ഞു. കൾച്ചറൽ കൺവീനർ ബിനോയ് ജോസഫ്, അനീഷ് അഗസ്റ്റിൻ, പത്രോസ് ചെങ്ങിനിയാടൻ, ജിമ്മി ആന്റണി, ജോഫി, സജി ജോർജ്, സാബു തോമസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register