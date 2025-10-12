Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 9:18 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 9:18 AM IST

    എ​സ്.​എം.​സി.​എ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും

    എ​സ്.​എം.​സി.​എ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും
    എ​സ്.​എം.​സി.​എ അ​ബ്ബാ​സി​യ ഏ​രി​യ​ സോ​ൺ സംടിപ്പിച്ച ജ​പ​മാ​ല റാ​ലി

    കു​വൈ​ത്ത്‌ സി​റ്റി: എ​സ്.​എം.​സി.​എ അ​ബ്ബാ​സി​യ ഏ​രി​യ​ സോ​ൺ ര​ണ്ടി​ന്റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും യൂ​ണി​റ്റ് കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും വി​കാ​രി ഫാ. ​സോ​ജ​ൻ പോ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സോ​ണ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബേ​ബി ജോ​ൺ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​പ​മാ​ല റാ​ലി, വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, മാ​വേ​ലി​യെ​ഴു​ന്ന​ള്ള​ത്ത്, തി​രു​വാ​തി​ര ക​ളി, സം​ഘ​നൃ​ത്തം, സിം​ഗി​ൾ ഡാ​ൻ​സ്, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സം​ഘ​നൃ​ത്തം, വ​ഞ്ചി​പ്പാ​ട്ട്, വ​ടം​വ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഒ​രു​ക്കി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​നം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    എ​സ്.​എം.​സി.​എ അ​ബ്ബാ​സി​യ ഏ​രി​യ​ സോ​ൺ ആഘോഷത്തിൽ നിന്ന്

    പൊ​തു​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ന്റ​ണി മ​നോ​ജ്‌, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബോ​ബി​ൻ ജോ​ർ​ജ്ജ്, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ സോ​ണി മാ​ത്യു, അ​ബ്ബാ​സി​യ ഏ​രി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബൈ​ജു ജോ​സ​ഫ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ന്തോ​ഷ്‌ ഓ​ഡേ​റ്റി, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ അ​നീ​ഷ്‌ ഫി​ലി​പ്പ്, വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റി​ൻ​സി, അ​ബ്ബാ​സി​യ പാ​രി​ഷ് സീ​റോ മ​ല​ബാ​ർ മ​ത​ബോ​ധ​ന കേ​ന്ദ്രം പ്ര​ധാ​ന അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ സി​റി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ സി​റി​ൽ ജോ​ൺ ഓ​ണ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. സോ​ണ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടോ​ബി മാ​ത്യു സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഡേ​വി​ഡ് ആ​ന്റ​ണി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​നോ​യ് ജോ​സ​ഫ്, അ​നീ​ഷ് അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ, പ​ത്രോ​സ് ചെ​ങ്ങി​നി​യാ​ട​ൻ, ജി​മ്മി ആ​ന്റ​ണി, ജോ​ഫി, സ​ജി ജോ​ർ​ജ്, സാ​ബു തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Gulf Newsonam celebrationsmca kuwaitfamily gathering
