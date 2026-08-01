Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightനിരത്തുകളിൽ സ്മാർട്ട്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 1 Aug 2026 12:03 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Aug 2026 12:03 PM IST

    നിരത്തുകളിൽ സ്മാർട്ട് ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ സംവിധാനം

    text_fields
    bookmark_border
    നിരത്തുകളിൽ സ്മാർട്ട് ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ സംവിധാനം
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിൽ പുതിയ സ്മാർട്ട് ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ സംവിധാനം അവതരിപ്പിച്ചു ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. ജംഗ്ഷനുകളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വാഹനമോടിക്കുന്നവർക്ക് മുൻകൂട്ടി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന സംവിധാനം നിലവിൽ 40 കവലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

    ഘട്ടംഘട്ടമായി രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജംഗ്ഷനുകളിലും ഈ സംവിധാനം വ്യാപിപ്പിക്കും. പെട്ടെന്നുള്ള ബ്രേക്കിംഗും അപകടങ്ങളും റെഡ് ലൈറ്റ് ലംഘനങ്ങളും കുറക്കന്നതിനൊപ്പം ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. വാഹനമോടിക്കുന്നവർ വേഗപരിധിയും ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകളും കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsTraffic SignalKuwait News
    News Summary - Smart traffic signal,
    Similar News
    Next Story
    X