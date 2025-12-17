Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 12:22 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 12:22 PM IST

    ഭ​ക്ഷ്യ ട്ര​ക്ക് ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് സ്മാ​ർ​ട്ട് ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധം

    ഭ​ക്ഷ്യ ട്ര​ക്ക് ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് സ്മാ​ർ​ട്ട് ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഭ​ക്ഷ്യ ട്ര​ക്ക് ഉ​ട​മ​ക​ൾ സ്മാ​ർ​ട്ട് ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ നേ​ട​ണ​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ക​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ൽ ര​ജി​സ്ട്രി പോ​ർ​ട്ട​ൽ വ​ഴി സ്മാ​ർ​ട്ട് ലൈ​സ​ൻ​സ് കൈ​പ്പ​റ്റി കാ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. സ്മാ​ർ​ട്ട് ലൈ​സ​ൻ​സി​ലൂ​ടെ എ​ല്ലാ നി​യ​ന്ത്ര​ണാ​നു​മ​തി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ക​യും ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന സാ​ധ്യ​മാ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഡി​സം​ബ​ർ 31ന​കം നി​ർ​ദേ​ശം പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത ലൈ​സ​ൻ​സ് ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:food truckKuwait NewsLicensesgulf news malayalam
    News Summary - Smart licenses mandatory for food truck owners
