സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ സ്മാർട്ട് ലൈസൻസ് സംവിധാനം നിർബന്ധമാക്കി

സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ സ്മാർട്ട് ലൈസൻസ് സംവിധാനം നിർബന്ധമാക്കിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ സ്മാർട്ട് ലൈസൻസ് സംവിധാനം നടപ്പാക്കുന്നത് നിർബന്ധമാക്കി. രാജ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയും സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടുതൽ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് തീരുമാനം.
വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ സർക്കുലർ പ്രകാരം, സ്മാർട്ട് ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ച് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റികൾക്ക് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും.
ബാർകോഡ് അടങ്ങിയ ഈ ലൈസൻസ് സംവിധാനത്തിലൂടെ സേവനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാകുകയും അനാവശ്യ പേപ്പർ പ്രക്രിയകൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യും.സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനും ബിസിനസ് അന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. സ്മാർട്ട് ലൈസൻസ് പദ്ധതി ബിസിനസ് രംഗത്ത് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തുമെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
