    12 Nov 2025 9:44 AM IST
    12 Nov 2025 9:44 AM IST

    സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ സ്മാർട്ട് ലൈസൻസ് സംവിധാനം നിർബന്ധമാക്കി

    സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ സ്മാർട്ട് ലൈസൻസ് സംവിധാനം നിർബന്ധമാക്കി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളി​ൽ സ്മാ​ർ​ട്ട് ലൈ​സ​ൻ​സ് സം​വി​ധാ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി. രാ​ജ്യ​ത്തെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം.

    വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ സ​ർ​ക്കു​ല​ർ പ്ര​കാ​രം, സ്മാ​ർ​ട്ട് ലൈ​സ​ൻ​സ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി​ക​ൾ​ക്ക് ബി​സി​ന​സ് ലൈ​സ​ൻ​സ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും.

    ബാ​ർ​കോ​ഡ് അ​ട​ങ്ങി​യ ഈ ​ലൈ​സ​ൻ​സ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കു​ക​യും അ​നാ​വ​ശ്യ പേ​പ്പ​ർ പ്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.​സു​താ​ര്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ബി​സി​ന​സ് അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്മാ​ർ​ട്ട് ലൈ​സ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി ബി​സി​ന​സ് രം​ഗ​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം വ​ള​ർ​ത്തു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:MandatoryGovernment agenciessystemSmart License
    News Summary - Smart license system made mandatory in government agencies
