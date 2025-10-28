Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഎ​സ്.​കെ.​ജെ.​എം...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 9:24 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 9:24 AM IST

    എ​സ്.​കെ.​ജെ.​എം ആ​ദ​ര്‍ശ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    എ​സ്.​കെ.​ജെ.​എം ആ​ദ​ര്‍ശ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    എ​സ്.​കെ.​ജെ.​എം ആ​ദ​ര്‍ശ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ശം​സു​ദ്ദീ​ന്‍ ഫൈ​സി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി:'​അ​സ്സ്വി​റാ​ത്തു​ല്‍ മു​സ്ത​ഖീം' എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ല്‍ സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തുല്‍ മു​അ​ല്ലി​മീ​ന്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​ദ​ര്‍ശ കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എ​സ്.​കെ.​ജെ.​എം കു​വൈ​ത്ത് റേ​ഞ്ചി​ന്റെ അ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ആ​ദ​ര്‍ശ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സാ​ല്‍മി​യ മ​ദ്റ​സ​തു​ന്നൂ​റി​ൽ​ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മം കെ.​ഐ.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൈ​നു​ല്‍ ആ​ബി​ദ് ഫൈ​സി നെ​ല്ലാ​യ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു റ​ഹീം ഹ​സ​നി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ള്‍ ഫൈ​സി പ്രാ​ർ​ഥ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    കെ.​ഐ.​സി ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ശം​സു​ദ്ദീ​ന്‍ ഫൈ​സി വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ്റ​ഫ് അ​ന്‍വ​രി മോ​ഡ​ൽ ക്ലാ​സി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച കേ​ര​ള സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു കൊ​ണ്ട് പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ല്‍ ഹ​മീ​ദ് അ​ന്‍വ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മീ​ന്‍, അ​ബ്ദു​ല്‍ ഹ​കീം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി പു​തു​പ്പ​റ​മ്പ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ദാ​രി​മി, അ​ബ്ദു റ​ഹ്മാ​ന്‍ ഫൈ​സി, ഷം​സു​ദ്ദീ​ന്‍ യ​മാ​നി എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsSamastha Kerala Jamiyyathul MuallimeenKuwait Range Committee
    News Summary - S.K.J.M. organized an ideal society
    Similar News
    Next Story
    X