Madhyamam
    എ​സ്.​കെ.​ജെ.​എം കു​വൈ​ത്ത് ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണ പ​രി​ശീ​ല​ന കോ​ഴ്സ്

    S.K.J.M KuwaiT
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തുൽ മു​അ​ല്ലി​മീ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് റെ​യ്ഞ്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണ പ​രി​ശീ​ല​ന കോ​ഴ്സ് സ​മാ​പി​ച്ചു. മ​ദ്റ​സ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക് ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണ​വും അ​തി​ന്റെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​രി​ശീ​ല​ന​മാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്.സ​മാ​പ​ന സം​ഗ​മം സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാം മ​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ബോ​ർ​ഡ് മാ​നേ​ജ​ര്‍ കെ ​മോ​യി​ന്‍കു​ട്ടി മാ​സ്റ്റ​ര്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.​ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ലാ​റ്റ് ഫോ​മി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് റെ​യ്ഞ്ച് ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മീ​ന്‍ മു​സ് ലി​യാ​ര്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​സി. അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ കു​ട്ടി മൗ​ല​വി പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    സ​മ​സ്ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ബോ​ർ​ഡ് മു​ജ​വ്വി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​സ്മാ​ഈ​ല്‍ ഹു​ദ​വി ഏ​ഴൂ​ർ ക്ലാ​സി​നു നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അ​ബ്ദു​ല്‍ ഹ​കീം മു​സ് ലി​യാ​ര്‍ പ്രാ​ർ​ഥ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​ഐ.​സി ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ഫൈ​സി ഉ​പ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ല്‍ ഗ​ഫൂ​ര്‍ ഫൈ​സി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൈ​നു​ല്‍ ആ​ബി​ദ് ഫൈ​സി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. കു​വൈ​ത്ത് റെ​യ്ഞ്ച് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ല്‍ ഹ​മീ​ദ് അ​ന്‍വ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു കു​ന്നും​പു​റം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - S.K.J.M Kuwait Quran Recitation Training Course
