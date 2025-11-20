ലഹരിവസ്തുക്കളുമായി ആറുപേർ പിടിയിൽtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: രാജ്യത്ത് ലഹരിക്കെതിരെ പോരാട്ടം തുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മയക്കുമരുന്നുകളും നിരോധിത വസ്തുക്കളുമായി ആറു പേർ പിടിയിലായി.
ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫോർ ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ നടത്തിയ നീക്കത്തിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത്. മൂന്ന് കിലോ ഷാബു, 5.1 കിലോ മരിജുവാന, 115 ഗ്രാം ഹഷീഷ്, ആറു ഗ്രാം കൊക്കെയ്ൻ, 6,200 സൈക്കോ ആക്റ്റിവ് മരുന്നുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ നിയമവിരുദ്ധ ലഹരി വസ്തുക്കൾ പ്രതികളിൽനിന്ന് കണ്ടെടുത്തു. ഇവർ മയക്കുമരുന്ന് കൈവശം വച്ചതായും ഇടപാട് നടത്തിയതായും സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
പ്രതികൾ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു. പ്രതികളെയും പിടിച്ചെടുത്ത വസ്തുക്കളും നിയമനടപടികൾക്കായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിന് കൈമാറി. ലഹരി കടത്ത്, വിൽപന, ഉപയോഗം എന്നിവക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ തുടരുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register