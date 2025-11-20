Begin typing your search above and press return to search.
    ല​ഹ​രിവ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി ആ​റു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    ല​ഹ​രിവ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി ആ​റു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    പ്ര​തി​ക​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ളും

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ല​ഹ​രി​ക്കെ​തി​രെ പോ​രാ​ട്ടം തു​ട​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ളും നി​രോ​ധി​ത വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി ആ​റു പേ​ർ പി​ടി​യി​ലാ​യി.

    ജ​ന​റ​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ ഡ്ര​ഗ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ നീ​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. മൂ​ന്ന് കി​ലോ ഷാ​ബു, 5.1 കി​ലോ മ​രി​ജു​വാ​ന, 115 ഗ്രാം ​ഹ​ഷീ​ഷ്, ആ​റു ഗ്രാം ​കൊ​ക്കെ​യ്ൻ, 6,200 സൈ​ക്കോ ആ​ക്റ്റി​വ് മ​രു​ന്നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. ഇ​വ​ർ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കൈ​വ​ശം വ​ച്ച​താ​യും ഇ​ട​പാ​ട് ന​ട​ത്തി​യ​താ​യും സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​ശ​ദ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ച​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പ്ര​തി​ക​ൾ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മ​തി​ച്ചു. ​പ്ര​തി​ക​ളെ​യും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വ​സ്തു​ക്ക​ളും നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റി. ല​ഹ​രി ക​ട​ത്ത്, വി​ൽ​പ​ന, ഉ​പ​യോ​ഗം എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

