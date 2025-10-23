Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    23 Oct 2025 9:24 AM IST
    23 Oct 2025 9:24 AM IST

    ആ​റു മാ​സം; ഹാ​ള്‍മാ​ര്‍ക്ക് ചെ​യ്ത​ത് 55 ട​ണ്‍ സ്വ​ര്‍ണ​വും വെ​ള്ളി​യും

    ആ​റു മാ​സം; ഹാ​ള്‍മാ​ര്‍ക്ക് ചെ​യ്ത​ത് 55 ട​ണ്‍ സ്വ​ര്‍ണ​വും വെ​ള്ളി​യും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​റു മാ​സ​ത്തി​ന​ടി​യി​ല്‍ ഹാ​ള്‍മാ​ര്‍ക്ക് ചെ​യ്ത​ത് 55 ട​ണ്‍ സ്വ​ര്‍ണ​വും വെ​ള്ളി​യും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ലോ​ഹ​ങ്ങ​ള്‍. ഇ​തി​ലൂ​ടെ 1.77 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദീ​നാ​ര്‍ ഫീ​സ് ല​ഭി​ച്ച​താ​യി വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.​മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ല്‍ സ്വ​ര്‍ണ വ്യാ​പാ​ര​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് കു​വൈ​ത്ത്.

    ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യും വി​ശു​ദ്ധി​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക മു​ദ്ര​യാ​ണ് ഹാ​ള്‍മാ​ര്‍ക്ക്. 18 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ഗ്രാം ​സ്വ​ര്‍ണ​വും 31 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ഗ്രാം ​വെ​ള്ളി​യു​മാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യ​ത്.​ര​ത്നാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും വ​ജ്രാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പ്രാ​ർ​ഥ​ന മു​ത്തു​ക​ളും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ന​ട​ന്നു.

