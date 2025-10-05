Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 5 Oct 2025 1:03 PM IST
    date_range 5 Oct 2025 1:03 PM IST

    മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി ആ​റു താ​ര​ങ്ങ​ൾ

    ടീം ​മാ​നേ​ജ​രും അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് കോ​ച്ചും മ​ല​യാ​ളി
    കു​വൈ​ത്ത് ടീ​മി​ലെ മ​ല​യാ​ളി താ​ര​ങ്ങ​ളും ടീം ​മാ​നേ​ജ​റും അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് കോ​ച്ചും

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് ദേ​ശീ​യ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീ​മി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി ആ​റു താ​ര​ങ്ങ​ൾ.കൊ​ല്ലം പ​ള്ളി​മു​ക്ക് സ്വ​ദേ​ശി ഷി​റാ​സ് ഖാ​ൻ, മ​ല​പ്പു​റം തി​രൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ഫീ​ഖ്, തൃ​ശൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ക്ലി​ന്റോ ആ​ന്റോ, തൃ​ശൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ അ​നു​ദീ​പ്, ന​വീ​ൻ രാ​ജ്, പാ​ല​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി നി​മി​ഷ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് കു​വൈ​ത്ത് ടീ​മി​ലെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ. ഓ​ൾ​റൗ​ണ്ട​റാ​യ ഷി​റാ​സ് ഖാ​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി കു​വൈ​ത്ത് ടീ​മി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. ടീം ​വൈ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ചു​മ​ത​ല​യും വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ഫീ​ഖ് പേ​സ് ബൗ​ള​റും, ക്ലി​ന്റോ മി​ഡി​ൽ ഓ​ഡ​ർ ബാ​റ്റ്സ്മാ​നു​മാ​ണ്. അ​നു​ദീ​പും, ന​വീ​ൻ രാ​ജും ഓ​ൾ​റൗ​ണ്ട​ർ​മാ​രാ​ണ്. നി​മി​ഷ് പേ​സ് ബൗ​ള​റു​മാ​ണ്. ഇ​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ടീം ​മാ​നേ​ജ​രും മ​ല​യാ​ളി​യു​മാ​യ ന​വീ​ൻ ഡി ​ധ​ന​ജ്ഞ​യ​ൻ, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് കോ​ച്ചാ​യി മ​ല​യാ​ളി​യാ​യ ഇ​സ്മാ​യി​ലും കു​വൈ​ത്ത് ടീ​മി​നൊ​പ്പം ഉ​ണ്ട്.

    TAGS:Gulf NewsmalayaliKuwait Newsnational cricket team
    News Summary - Six malayali players in the Kuwaiti national cricket team
