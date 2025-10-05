മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനമായി ആറു താരങ്ങൾtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനമായി ആറു താരങ്ങൾ.കൊല്ലം പള്ളിമുക്ക് സ്വദേശി ഷിറാസ് ഖാൻ, മലപ്പുറം തിരൂർ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ്, തൃശൂർ സ്വദേശി ക്ലിന്റോ ആന്റോ, തൃശൂർ സ്വദേശികളായ അനുദീപ്, നവീൻ രാജ്, പാലക്കാട് സ്വദേശി നിമിഷ് എന്നിവരാണ് കുവൈത്ത് ടീമിലെ മലയാളികൾ. ഓൾറൗണ്ടറായ ഷിറാസ് ഖാൻ വർഷങ്ങളായി കുവൈത്ത് ടീമിന്റെ ഭാഗമാണ്. ടീം വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ചുമതലയും വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ് പേസ് ബൗളറും, ക്ലിന്റോ മിഡിൽ ഓഡർ ബാറ്റ്സ്മാനുമാണ്. അനുദീപും, നവീൻ രാജും ഓൾറൗണ്ടർമാരാണ്. നിമിഷ് പേസ് ബൗളറുമാണ്. ഇവർക്കൊപ്പം ടീം മാനേജരും മലയാളിയുമായ നവീൻ ഡി ധനജ്ഞയൻ, അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ചായി മലയാളിയായ ഇസ്മായിലും കുവൈത്ത് ടീമിനൊപ്പം ഉണ്ട്.
