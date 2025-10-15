Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    അ​ബ്ദ​ലി​യി​ൽ മ​ദ്യ ഫാ​ക്ട​റി ആ​റ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    അ​ബ്ദ​ലി​യി​ൽ മ​ദ്യ ഫാ​ക്ട​റി ആ​റ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    അ​ബ്ദ​ലി​യി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത മ​ദ്യ ഫാ​ക്ട​റി​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ

    നി​ർ​മാ​ണ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ബ്ദ​ലി​യി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത മ​ദ്യ ഫാ​ക്ട​റി ന​ട​ത്തി​യ ആ​റ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. മ​ദ്യം ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, മ​ദ്യം വാ​റ്റു​ന്ന ബാ​ര​ലു​ക​ൾ, മ​റ്റു വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി. നി​ർ​മി​ച്ച് വി​ൽ​പ​ന​ക്ക് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ നി​ര​വ​ധി കു​പ്പി മ​ദ്യം സ്ഥ​ല​ത്തുനി​ന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    അ​ബ്ദാ​ലി​യി​ലെ മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് സൂ​ച​ന ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും ഒ​ടു​വി​ൽ ഇ​വി​ടെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ പ്ര​തി​ക​ൾ മ​ദ്യം നി​ർ​മി​ച്ച് വി​ൽ​പ​ന​ക്ക് ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​താ​യി സ​മ്മ​തി​ച്ചു. സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ​യും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വ​സ്തു​ക്ക​ളെ​യും കൂ​ടു​ത​ൽ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് വി​ഷ മ​ദ്യ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ 23 പേ​ർ മ​രി​ക്കു​ക​യും നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    ശേ​ഷം പ​ത്ത് അ​ന​ധി​കൃ​ത ഫാ​ക്ട​റി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ റെ​യ്ഡു​ക​ളി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച മ​ദ്യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​വും വി​ൽ​പ​ന​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട 67 പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്നും മ​ദ്യ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം വി​ത​ര​ണം, ഉ​പ​യോ​ഗം എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്ത് മ​ദ്യ​ത്തി​നും ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ​ക്കും സ​മ്പൂ​ർ​ണ നി​രോ​ധ​ന​മു​ണ്ട്. ഇ​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

