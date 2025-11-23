Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ: കെ.​ഐ.​സി വെ​ബി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ: കെ.​ഐ.​സി വെ​ബി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ (കെ.​ഐ.​സി) ഐ.​ടി വി​ങ്ങി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വെ​ബി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ‘എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ത്ത​ര​ങ്ങ​ളും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വെ​ബി​നാ​ർ കെ.​ഐ.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ഫൈ​സി എ​ട​യാ​റ്റൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ ഫൈ​സി പൊ​ന്മ​ള അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് ട്രെ​ൻ​ഡ് മാ​സ്റ്റ​ർ ട്രെ​യ്ന​റും ബി.​എ​ൽ.​ഒ​യു​മാ​യ സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ കു​ഴി​മ​ണ്ണ ക്ലാ​സി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മു​സ്ത​ഫ ദാ​രി​മി പ്രാ​ർ​ഥ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര ഐ.​ടി വിം​ഗ്ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​ർ​ഷി​ദ് ക​രു​ളാ​യി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

