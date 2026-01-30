Begin typing your search above and press return to search.
    എ​സ്.​​ഐ.​ആ​ർ; ആ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ

    സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ട​സ്സങ്ങ​ൾ നീ​ങ്ങി
    എ​സ്.​​ഐ.​ആ​ർ; ആ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​ദേ​ശ​ത്ത് ജ​നി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് എ​സ്.​​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ​വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ട​സം നീ​ക്കി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ.

    ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് പു​റ​ത്തു​ള്ള ജ​ന്മ​സ്ഥ​ലം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സൗ​ക​ര്യം, പു​തി​യ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം എ​ന്നി​വ എ​സ്.​​ഐ.​ആ​ർ അ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ നി​ര​ന്ത​ര ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​ശ​ങ്ക​ൾ​ക്കു​മി​ടെ ഏ​റെ നാ​ള​ത്തെ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ ന​ട​പ​ടി.

    എ​സ്.​​ഐ.​ആ​റി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് പു​റ​ത്തു​ള്ള ജ​ന്മ​സ്ഥ​ലം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി വി​ദേ​ശ​ത്ത് ജ​നി​ച്ച പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ന് പ​ക​രം ഓ​ഫ് ലൈ​നാ​യി ഫോം ​ആ​റ് എ ​വ​ഴി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    അ​പേ​ക്ഷാ​ഫോ​റ​ത്തി​ൽ ‘ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് പു​റ​ത്ത്’ എ​ന്ന ഓ​പ്ഷ​നും ജ​നി​ച്ച രാ​ജ്യ​വും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താം. ബി.​എ​ൽ.​ഒ വ​ഴി​യോ ഇ.​ആ​ർ.​ഒ വ​ഴി​യോ ആ​ണ് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത്.

    ബി.​എ​ൽ.​ഒ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് അ​യ​ക്കു​ക​യോ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ വ​ഴി അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യാം.

    വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പു​തു​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന എ​റോ​നെ​റ്റ്, ബി.​എ​ൽ.​ഒ ആ​പ് എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് പു​റ​ത്തു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​ര് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സൗ​ക​ര്യം ല​ഭ്യ​മാ​യെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​ര​ത്ത​ൻ യു ​ഖേ​ൽ​ക്ക​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    പു​തി​യ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ട​സ്സ​വും പ​രി​ഹ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ന​മ്പ​ർ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലെ സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ മാ​റ്റി​യാ​ണ് പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ച്ച​ത്. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പു​തു​താ​യി പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം പാ​സ്പോ​ർ​ട്ടി​ലെ ര​ണ്ട് രീ​തി​യി​ലു​ള്ള അ​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​ശ്ന​മാ​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​​തേ​സ​മ​യം, ഇ​തു​വ​രെ ഫോം ​ആ​റ് എ ​വ​ഴി 1,37,162 പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

