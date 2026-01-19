Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 19 Jan 2026 12:48 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Jan 2026 12:48 PM IST

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ: പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ്ര​ക്രി​യ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്
    വി​ദേ​ശ​ത്ത് ജ​നി​ച്ച പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ

    വി​ദേ​ശ​ത്ത് ജ​നി​ച്ചു​വ​ള​ർ​ന്ന് ജോ​ലി നേ​ടി ജീ​വി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ണ്ട്. ഇ​വ​ർ​ക്ക് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി ഫോ​റം 6 A അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ജ​ന​ന​സ്ഥ​ലം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​യി​ട​ത്ത് വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ സെ​ല​ക്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​മി​ല്ല. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ സ​ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്.

    പു​തി​യ പാ​സ്പ്പോ​ർ​ട്ട്

    പു​തി​യ​താ​യി ഇ​ഷ്യൂ ചെ​യ്യു​ന്ന പാ​സ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ട് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ന​മ്പ​ർ. ഇ​ത്ത​രം ന​മ്പ​റു​ക​ൾ ഫോം 6 A ​അ​പേ​ക്ഷ പൂ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പാ​സ്പ്പോ​ർ​ട്ട് കോ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    അ​പേ​ക്ഷ ട്രാ​ക്ക് ചെ​യ്യ​ൽ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ

    നി​ല​വി​ൽ ഫോം 6A ​സ​ബ്മി​റ്റ് ചെ​യ്ത പ​ല പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ അ​ക്നോ​ള​ജ്‌​മെ​ന്റ് ന​മ്പ​ർ വെ​ച്ച് ട്രാ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന് പ​രാ​തി ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    വോ​ട്ട് ഏ​ത് ബൂ​ത്തി​ൽ വ​രും ?

    ഫോം 6A ​സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ലം മാ​ത്ര​മാ​ണ് വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​പേ​ക്ഷ​ക​ന്റെ ബൂ​ത്ത് മാ​പ്പ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ബ​ന്ധു​വി​ന്റെ വോ​ട്ട​ർ ഐ​ഡി ന​മ്പ​ർ പോ​ലും എ​വി​ടെ​യും ചോ​ദി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. വി​ല്ലേ​ജി​ന്റെ​യോ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ​യോ പേ​രു പോ​ലും ഡാ​റ്റാ​ബേ​സി​ൽ നി​ന്ന് സെ​ല​ക്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ ഓ​പ്ഷ​നി​ല്ല. വി​ല്ലേ​ജി​ന്റെ പേ​ര് സ്വ​ന്ത​മാ​യി​ട്ട് ടൈ​പ്പ് ചെ​യ്യ​ണം. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യ ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ലാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന​തി​ൽ സം​ശ​യ​മു​ണ്ട്.

    വി​ല്ല​നാ​യി മ​ല​യാ​ളം ടൈ​പ്പി​ങ്

    അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ശ്ന​മാ​ണ് മ​ല​യാ​ളം ടൈ​പ്പി​ങ്. ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ടൈ​പ്പി​ങ്ങി​ന്റെ ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റി​ക് പ​രി​ഭാ​ഷ വ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​ത് കൃ​ത്യ​മാ​യി​ട്ട​ല്ല പ​രി​ഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​ത്യേ​ക ലി​പി​യും കീ​ബോ​ർ​ഡ് ലേ ​ഔ​ട്ടു​മാ​ണ് ത​ല​വേ​ദ​ന സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലു​ള്ള ഓ​ൺ സ്ക്രീ​ൻ കീ​ബോ​ർ​ഡ് വ​ഴി തി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചാ​ൽ പോ​ലും പ​ല മ​ല​യാ​ള അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളും ശ​രി​യാ​ക്കി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    ജ​ന​കീ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ അ​നി​വാ​ര്യം

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി നി​ല​വി​ൽ ജ​നു​വ​രി 22 വ​രെ​യാ​ണ്. വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലെ സാ​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​ശ്നം കാ​ര​ണം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​രി​ക്ക​ലും ഉ​ണ്ടാ​വാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. മു​ഴു​വ​ൻ എം.​പി​മാ​രു​ടെ​യും ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ​യും സ​ത്വ​ര ശ്ര​ദ്ധ ഇ​തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക​ണം. നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലും അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്.

    X