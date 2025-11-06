Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 11:08 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 11:08 AM IST

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്ത​ണം -പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വെ​ബി​നാ​ർ

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്ത​ണം -പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വെ​ബി​നാ​ർ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കേ​ര​ളം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യു​ടെ തീ​വ്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ)​ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ സ​മ്മ​തി​ദാ​നാ​വ​കാ​ശം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ തി​ക​ഞ്ഞ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മു​തി​ർ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും മാ​ധ്യ​മം ഡ​ൽ​ഹി ബ്യു​റോ ചീ​ഫു​മാ​യ ഹ​സ​നു​ൽ ബ​ന്ന പ​റ​ഞ്ഞു. ‘എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ നാം ​എ​ന്ത് ചെ​യ്യ​ണം’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വെ​ബി​നാ​റി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ബിഹാ​റി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​തി​ന്റെ തി​ക്ത​ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ ന​മ്മു​ടെ മു​ന്നി​ലു​ണ്ട്.

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ വ​ഴി സം​ജാ​ത​മാ​കു​ന്ന പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യി നേ​രി​ട​ണം. എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​നെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​ശ​ങ്ക പ​ല​രും പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പേ​രു​ക​ൾ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ പ്ര​ക്രി​യ​യെ കു​റി​ച്ച് കൃ​ത്യ​മാ​യ ബോ​ധ​മു​ണ്ടാ​കു​ക​യും സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ണ​ർ​ത്തി. ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​റു​നൂ​റി​ല​ധി​കം പേ​ർ വെ​ബി​നാ​റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പൗ​ര​ത്വം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​യു​യ​ർ​ത്തി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു.

    ഇ​വ​ക്ക് ഹ​സ​നു​ൽ ബ​ന്ന മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ്റ് റ​ഫീ​ഖ് ബാ​ബു പൊ​ന്മു​ണ്ടം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജേ​ഷ് മാ​ത്യു പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ൻ​വ​ർ ഷാ​ജി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:webinarKuwaitSIR
