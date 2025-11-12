Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 10:20 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 10:20 AM IST

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ; ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്‌​കു​മാ​യി പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത്

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ; ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്‌​കു​മാ​യി പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക്ക് ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്കി​ലൂ​ടെ മ​റു​പ​ടി ല​ഭി​ക്കും.

    വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക് വ​ഴി സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​ത്യേ​കം പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി​യ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ റി​സോ​ഴ്സ് പേ​ഴ്സ​ണാ​ണ് ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്കി​ൽ സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദി​വ​സ​വും വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റു മു​ത​ൽ ഒ​മ്പ​തു വ​രെ സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. നേ​രി​ട്ട് വി​ളി​ക്കു​ക​യോ വാ​ട്സാ​പ് വ​ഴി​യോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം. ഫോ​ൺ ന​മ്പ​റു​ക​ൾ: 55652214/50222602/99354375/66643890 / 55238583 / 67075262

    TAGS:expatriatehelp deskwelfareKuwaitSIR
    News Summary - SIR; Expatriate Welfare Kuwait with Help Desk
