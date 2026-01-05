Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    date_range 5 Jan 2026 8:45 AM IST
    date_range 5 Jan 2026 8:45 AM IST

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ; പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക് സ​ജീ​വം

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ; പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക് സ​ജീ​വം
    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക് 

    Listen to this Article


    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടാ​ത്ത പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പേ​രു​ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി.

    വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു​ചേ​ർ​ക്ക​ൽ, ലി​സ്റ്റി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ​യും കു​ടും​ബാം​​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ൽ, എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​ശ​യ​നി​വാ​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഹെ​ൽ​പ്പ് ഡെ​സ്കു​ക​ളി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഫീ​ഖ് ബാ​ബു പൊ​ൻ​മു​ണ്ടം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സേ​വ​നം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് അ​ബ്ബാ​സി​യ(55842330 50852442), ഫ​ർ​വ്വാ​നി​യ(65975390, 97308010), ഖൈ​ത്താ​ൻ(60010194 41126578), സാ​ൽ​മി​യ(55238583 66643890), റി​ഗാ​യ് (97601023 98920550), അ​ബൂ​ഹ​ലീ​ഫ(55652214), ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ(65975080), കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി (66320515) ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ൾ: പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് കോ​പ്പി, സി​വി​ൽ ഐ​ഡി കോ​പ്പി, ഫോ​ട്ടോ, നി​ല​വി​ൽ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു​ള്ള ബ​ന്ധു​വി​ന്റെ വോ​ട്ട​ർ ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡ് ന​മ്പ​ർ.

    News Summary - SIR; Expatriate Welfare Help Desk Active
