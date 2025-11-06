Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 11:27 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 11:27 AM IST

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ നീ​തി​യെ​യും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ​യും വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക്ക​ൽ -കേ​ര​ള അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ നീ​തി​യെ​യും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ​യും വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക്ക​ൽ -കേ​ര​ള അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ​ട്ടി​ക​യു​ടെ തീ​വ്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​ൽ കേ​ര​ള അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. നീ​തി​ന്യാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഈ ​നീ​ക്കം.

    കേ​ര​ളം ഡി​സം​ബ​റി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ പ​ടി​വാ​തി​ൽ​ക്ക​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് ഒ​രു മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​വും കൂ​ടാ​തെ​യാ​ണ് എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക്രി​യ​യെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണ് ഇ​തെ​ന്നും കേ​ര​ള അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ആ​രോ​പി​ച്ചു. പ​ഴ​യ പ​ട്ടി​ക അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി പു​തു​ക്ക​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് യു​ക്തി​ര​ഹി​ത​മാ​ണ്. 1987നും 2004​നും ഇ​ട​യി​ൽ ജ​നി​ച്ച​വ​ർ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ പൗ​ര​ത്വ രേ​ഖ​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കേ​ണ്ട​താ​യ നി​ർ​ദേ​ശം ദേ​ശീ​യ പൗ​ര​ത്വ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള സം​ഘ​്പ​രി​വാ​ർ ഗൂ​ഢ​ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്.

    കൃ​ത്യ​മാ​യ സ​മ​യ​ക്ര​മം പാ​ലി​ച്ചും, ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി വി​നി​യോ​ഗി​ച്ചും എ​ല്ലാ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളെ​യും വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലെടു​ത്തും മാ​ത്ര​മേ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യു​ടെ തീ​വ്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പാ​ടു​ക​യു​ള്ളൂ.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം ന​ൽ​കു​ന്ന നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​യി​ട്ട് 14 വ​ർ​ഷ​മാ​യി​ട്ടും അ​വ​കാ​ശം വി​നി​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​വു​ന്നി​ല്ല. പ​ക​ര​ക്കാ​ർ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന പ്രോ​ക്സി വോ​ട്ട് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നു കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യി​ൽ ഉ​റ​പ്പു ന​ൽ​കി​യി​ട്ട് മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഇ ​ത​പാ​ൽ വോ​ട്ടി​ന് അ​വ​സ​രം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നു കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ശി​പാ​ർ​ശ ന​ൽ​കി​യ​ത് അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ്. ഈ ​കാ​ര്യ​ത്തി​ലും തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല​ന്നും കേ​ര​ള അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

