    Kuwait
    Posted On
    date_range 19 Jan 2026 12:12 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Jan 2026 12:12 PM IST

    ‘എസ്.ഐ.ആറും തെരഞ്ഞെടുപ്പും’ കെ.എം.സി.സി സെമിനാർ 23ന്

    കെ.എം.സി.സി കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി സെമിനാർ പോസ്റ്റർ ഇക്ബാൽ കുശാൽ നഗർ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു

    Listen to this Article

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കെ.എം.സി.സി കാസർകോട് ജില്ല സമ്മേളന പ്രചാരണാർഥം കെ.എം.സി.സി കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ‘എസ്.ഐ.ആറും നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പും’ എന്ന പേരിൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കും.

    ജനുവരി 23നാണ് സെമിനാർ. പരിപാടിയുടെ പോസ്റ്റർ കുവൈത്തിലെ വ്യവസായി ഇക്ബാൽ കുശാൽ നഗർ പ്രകാശനം ചെയ്തു. കെ.എം.സി.സി കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലം ആക്റ്റിങ് പ്രസിഡന്റ് ശംസുദ്ദീൻ ബദരിയ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

    ഫർവാനിയ ഹിൽടോപ്പ് റസ്‌റ്റോറന്റ് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ജില്ല പ്രസിഡന്റ് റസാഖ് അയ്യൂർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി മിസ്ഹബ് മാടമ്പില്ലത്ത്‌, സഹ ഭാരവാഹികളായ അബ്ദുല്ല കടവത്ത്, സുഹൈൽ ബല്ല, യൂസഫ് കൊത്തിക്കൽ, റഫീഖ് ഒളവറ, ഖാലിദ് പള്ളിക്കര, സി.പി. അഷ്‌റഫ്‌, കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദലി ബദരിയ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി.എ. നാസർ, സെക്രട്ടറിമാരായ അസ്‌ലം പരപ്പ, എം.കെ. മെഹറൂഫ്, സലീം അതിഞ്ഞാൽ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായി.

