    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 10:27 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 10:27 AM IST

    ‘സി​ങ് കു​വൈ​ത്ത്’; പാ​ട്ടി​ന്റെ പ​തി​നാ​ലാം രാ​വു​ദി​ച്ച രാ​​ത്രി

    ‘സി​ങ് കു​വൈ​ത്ത്’; പാ​ട്ടി​ന്റെ പ​തി​നാ​ലാം രാ​വു​ദി​ച്ച രാ​​ത്രി
    പ്ര​മു​ഖ ഗാ​യ​ക​രാ​യ ജ്യോ​ത്സ്ന, ക​ണ്ണൂ​ർ ഷ​രീ​ഫ്, സി​ജു സി​യാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വേദിയിൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ നി​ത്യ​ഹ​രി​ത ഗാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പി​ന്ന​ണി ഗാ​യി​ക ജ്യോ​ത്സ്ന​യും ക​ണ്ണൂ​ർ ഷ​രീ​ഫും സി​ജു സി​യാ​നും വേ​ദി നി​റ​ഞ്ഞ ‘സി​ങ് കു​വൈ​ത്ത്’ കു​വൈ​ത്തി​ന് അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ ഗാ​ന​സ​ന്ധ്യ​യാ​യി.

    മ​ല​യാ​ളി മൂ​ളി​ന​ട​ക്കു​ന്ന പാ​ട്ടു​ക​ൾ വേ​റി​ട്ട ശൈ​ലി​യി​ൽ ത​നി​മ ചോ​രാ​തെ വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ആ​സ്വാ​ദക​രു​ടെ ഉ​ള്ളി​ലും പാ​ട്ടി​ന്റെ മ​ധു​രം നി​റ​ഞ്ഞു. കേ​​ട്ട് മ​​തി​​വ​​രാ​​ത്ത ഇ​ഷ്ട ഗാ​​ന​​ങ്ങ​​ള്‍ സ​ദ​സ്സും ഗാ​യ​ക​രോ​ടൊ​പ്പം ഏ​റ്റു​പാ​ടി.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വി​ര​ഹ​വും നൊ​മ്പ​ര​വും പാ​ട്ടി​ലൂ​ടെ നി​റ​ഞ്ഞൊ​ഴു​കി​യ ‘അ​റ​ബ്‌ പ​റ​യ​ണ നാ​ട്ടി​ലാ​ണെ​നി​ക്ക്‌ ജോ​ലീ...​അ​ക​ലെ മാ​മ​ല നാ​ട്ടി​ലാ​ണെ​ൻ മു​ത്തു ബീ​വീ’, പ്ര​ണ​യ-​നൊ​മ്പ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ത്യ​ഹ​രി​ത പാ​ട്ട​ായ അ​ഴ​ലി​ന്റെ ആ​ഴ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ന്നി​വ​യോ​ടെ ക​ണ്ണൂ​ർ ഷ​രീ​ഫ് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട പാ​ട്ടു​ൽ​സ​വം ആ​സ്വാ​ദ​ക​രെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ലേ ക​യ്യി​ലെ​ടു​ത്തു.

    ഖ​ൽ​ബി​ലൊ​ര​പ്പ​ന പാ​ട്ടു​ണ്ടേ, ക​സ​വി​ന്റെ ത​ട്ട​മി​ട്ട്, പ​തി​നാ​ലാം രാ​വു​ദി​ച്ച​ത് മാ​ന​ത്തോ, ആ ​ഒ​രു​ത്തി ആ​ളൊ​രു​ത്തി എ​ന്നീ ജ​ന​പ്രി​യ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും, ദ​റ​ജ​പ്പൂ മോ​ള​ല്ലേ, മി​സ്റി​ലെ രാ​ജ​ൻ എ​ന്നീ ജ​ന​പ്രി​യ മാ​പ്പി​ള​പാ​ട്ടു​ക​ളും ക​ണ്ണൂ​ർ ഷ​രീ​ഫ് ആ​ല​പി​ച്ചു.

    സു​ഖ​മാ​ണീ നി​ലാ​വ് എ​ന്തു സു​ഖ​മാ​ണീ കാ​റ്റ് എ​ന്ന എ​റെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സ്വ​ന്തം പാ​ട്ടു​മാ​യി ജ്യോ​ത്സ്ന വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ സ​ദ​സ്സും സു​ന്ദ​ര നി​ലാ​വി​ന്റെ പാ​ട്ടു​സു​ഗ​ന്ധ​ത്തി​ല​ലി​ഞ്ഞു.ജ്യോ​ത്സ്ന​യു​ടെ സ്വ​ന്തം പാ​ട്ടാ​യ ക​റു​പ്പി​ന​ഴ​കി​നൊ​പ്പം സ​ദ​സ്സും ഇ​ള​കി മ​റി​ഞ്ഞു. ക​ണ്ണാ​ൻ തു​മ്പി പോ​രാ​മോ, താ​നെ തി​രി​ഞ്ഞും മ​റി​ഞ്ഞും എ​ന്നി​വ​യും മ​ന​സ​ക​മി​ൽ മു​ഹ​ബ്ബ​ത്ത് തെ​ളി​ഞ്ഞു എ​ന്നി​വ​യും ജ്യോ​ത്സ്ന​യു​ടെ ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് കേ​ട്ടു.

    ക​ലാ​ഭ​വ​ൻ മ​ണി​യു​ടെ ജ​ന​പ്രി​യ പാ​ട്ടു​ക​ളും, കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ച്ചൊ​രു ക​സ്തൂ​രി​മാ​മ്പ​ഴം എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സി​ജു സി​യാ​നും വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി.

    ക​ണ്ണൂ​ർ ഷ​രീ​ഫും ​ജ്യേ​ത്സ്ന​യും ചേ​ർ​ന്ന് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ‘വെ​ണ്ണി​ല ച​ന്ദ​ന കി​ണ്ണം’ കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ഗൃ​ഹാ​തു​ര​തയു​ടെ ഓ​ർ​മ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള തി​രി​ച്ചു​ന​ട​ത്ത​ലാ​യി. താ​രാ​പ​ഥം ചേ​തോ​ഹ​രം, ത​മ്മാ​ത​മ്മാ തെ​മ്മാ​ടി കാ​റ്റേ എ​ന്നി​യും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തെ പാ​ട്ടി​ന്റെ ല​ഹ​രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചു.

