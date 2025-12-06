Begin typing your search above and press return to search.
    6 Dec 2025 10:23 AM IST
    6 Dec 2025 10:23 AM IST

    ‘സി​ങ് കു​വൈ​ത്ത്’; രോ​ഹി​തും ശ്രീ​ന​ന്ദ​യും ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    ‘സി​ങ് കു​വൈ​ത്ത്’; രോ​ഹി​തും ശ്രീ​ന​ന്ദ​യും ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    രോ​ഹി​ത് എ​സ്. നാ​യ​ർ,ശ്രീ​ന​ന്ദ മ​നോ​ജ്

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ആ​വേ​ശ​വും ആ​കാം​ക്ഷ​യും നി​റ​ഞ്ഞ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 10 പേ​രും കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​ത് മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം. പാ​ട്ടി​ന്റെ സ​ക​ല​മേ​ഖ​ല​ക​ളും ക​ട​ന്നു​പോ​യ മൂ​ന്നു റൗ​ണ്ട് പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ഴി​വും മി​ക​വും അ​റി​വും വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ട്ടു.

    ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ശ്രീ​ന​ന്ദ മ​നോ​ജും സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ രോ​ഹി​ത് എ​സ് നാ​യ​രും ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ദേ​വ​ന പ്ര​ശാ​ന്ത് ര​ണ്ടാ​മ​തും ഹെ​ല​ൻ സൂ​സ​ൻ ജോ​സ് മൂ​ന്നാ​മ​തു​മെ​ത്തി.

    സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച റൂ​ത്ത് ആ​ൻ ടോ​ബി, നി​ലൂ​ഫ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം പ​ങ്കി​ട്ടു. ശ്യാ​മ ച​ന്ദ്ര​ൻ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി.

    പ്ര​മു​ഖ ഗാ​യ​ക​രാ​യ ജ്യോ​ത്സ്ന, ക​ണ്ണൂ​ർ ഷ​രീ​ഫ്, സി​ജു സി​യാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളെ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​തും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തും. മൂ​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് മെ​മ​ന്റോ കൈ​മാ​റി.

    ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് മെ​മ​ന്റോ​യും കാ​ഷ് പ്രൈ​സും, ഫൈ​ന​ലി​ൽ എ​ത്തി​യ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഗി​ഫ്റ്റ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ളും പ്ര​ത്യേ​ക സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ച്ചു. മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് ഫൗ​ണ്ട​റും ചെ​യ​ർ​മാ​നും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ മു​സ്ത​ഫ ഹം​സ, മാംഗോ ഹൈപ്പർ ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ റഫീഖ് അഹമ്മദ് എ.​എം. ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും ദു​ബൈ ദു​ബൈ ക​റ​ക് മ​ക്കാ​നി മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ ആ​ബി​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, ടൈം ​ഹൗ​സ് ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് ഇ​ർ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ മ​റ്റു സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ഫൈ​ന​ലി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ച്ച​വ​ർ

    നി​ലൂ​ഫ​ർ

    റൂ​ത്ത് ആ​ൻ ടോ​ബി

    ശ്യാ​മ ച​ന്ദ്ര​ൻ

    News Summary - 'Sing Kuwait'; Rohit and Srinanda are the winners
