Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 10:11 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 10:11 AM IST

    ‘സി​ങ് കു​വൈ​ത്ത്’ പ്രൗ​ഢ​ഗം​ഭീ​രം, പാ​ട്ടി​ൽ അ​ലി​ഞ്ഞ സ​മ്മോ​ഹ​ന ദി​നം

    ‘സി​ങ് കു​വൈ​ത്ത്’ പ്രൗ​ഢ​ഗം​ഭീ​രം, പാ​ട്ടി​ൽ അ​ലി​ഞ്ഞ സ​മ്മോ​ഹ​ന ദി​നം
    ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം-​മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ‘സി​ങ് കു​വൈ​ത്ത്’ മി ​ഫ്ര​ണ്ട് ബി​സി​ന​സ് സൊ​ല്യുഷ​ൻ ചീ​ഫ് പാ​ർട്ണ​ർ മുഫരിഹ് ഹമദ് ഹുസൈൻ അൽ റഷീദി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു. മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് ഫൗ​ണ്ട​റും ചെ​യ​ർ​മാ​നും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ മു​സ്ത​ഫ ഹം​സ, മാം​ഗോ ഹൈ​പ്പ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ റ​ഫീ​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, എ.​എം.​ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും ദു​ബൈ ദു​ബൈ ക​റ​ട് മ​കാ​നി മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ ആ​ബി​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി എ​ക്സ്​​ചേ​ഞ്ച് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം കു​വൈ​ത്ത് എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​ടി. ശ​രീ​ഫ്, ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് സി.​കെ.​ന​ജീ​ബ്, ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സലിം അമ്പലൻ, ടൈം ​ഹൗ​സ് ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് ഇ​ർ​ഷാ​ദ്, ​ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​യ്യൂ​ബ് ക​ച്ചേ​രി, മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് ക​ൺ​​ട്രി ഹെ​ഡ് അ​ഫ്സ​ൽ​ഖാ​ൻ, ടോം ​ആ​ൻ​ഡ് ജെ​റി മാ​നേ​ജി​ങ്

    ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷ​ബീ​ർ മ​ണ്ടോ​ളി, ക്വാ​ളി​റ്റി ഫു​ഡ് സ്റ്റ​ഫ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​സ്ത​ഫ, ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം കു​വൈ​ത്ത് റെസി​ഡ​ന്റ് മാ​നേ​ജ​ർ ഫൈ​സ​ൽ മ​ഞ്ചേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ സ​മീ​പം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ആ​കാം​ക്ഷ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രു​ന്ന ഗ​ൾ​ഫ്മാ​ധ്യ​മം-​മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ‘സി​ങ് കു​വൈ​ത്തി​ന്’ ആ​വേ​ശ സ​മാ​പ​നം. വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നു മ​ണി​യോ​ടെ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ടെ അ​ബ്ബാ​സി​യ ആ​സ്‍പെ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​പ​ൺ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന് നി​റ​ഞ്ഞ സ​ദ​സ്സി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​ലിം അ​മ്പ​ല​ൻ വി​ശി​ഷ്ട അ​തി​ഥി​ക​ളെ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. മി ഫ്രണ്ട് ബിസിനസ് സൊല്യുഷൻ ചീഫ് പാട്ണർ മുഫരിഹ് ഹമദ് ഹുസൈൻ അൽ റഷീദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മി ​ഫ്ര​ണ്ട് ബി​സി​ന​സ് സൊ​ല്യു​ഷ​ൻ ചീ​ഫ്

    പ​ാർട്ണ​ർ മെ​ഫാ​റെ ഹം​ദ് ഹു​സൈ​ൻ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് ഫൗ​ണ്ട​റും ചെ​യ​ർ​മാ​നും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ മു​സ്ത​ഫ ഹം​സ, മാം​ഗോ ഹൈ​പ്പ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ റ​ഫീ​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, എ.​എം.​ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും ദു​ബൈ ദു​ബൈ ക​റ​ട് മ​കാ​നി മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ ആ​ബി​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, ടൈം ​ഹൗ​സ് ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് ഇ​ർ​ഷാ​ദ്, അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി എ​ക്സേ​ഞ്ച് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, ​ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​യ്യൂ​ബ് ക​ച്ചേ​രി, മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് ക​ൺ​​ട്രി ഹെ​ഡ് അ​ഫ്സ​ൽ​ഖാ​ൻ, ടോം ​ആ​ൻ​ഡ് ജെ​റി മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷ​ബീ​ർ മ​ണ്ടോ​ളി, ക്വാ​ളി​റ്റി ഫു​ഡ് സ്റ്റ​ഫ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​സ്ത​ഫ, ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം കു​വൈ​ത്ത് റെസി​ഡ​ന്റ് മാ​നേ​ജ​ർ ഫൈ​സ​ൽ മ​ഞ്ചേ​രി, ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം കു​വൈ​ത്ത് എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​ടി. ശ​രീ​ഫ്, ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് സി.​കെ.​ന​ജീ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഫൈ​ന​ലി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ച്ച​വ​ർ

    ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ: ഇ​ള​യ​ത് ഇ​ട​വ

    ദേ​വ​ന പ്ര​ശാ​ന്ത്

    ഹെ​ല​ൻ സൂ​സ​ൻ ജോ​സ്

    ന​യ​ന ര​തീ​ശ​ൻ നാ​യ​ർ

    സ​റാ​ഫി​ൻ ഫ്ര​ഡ്ഡി

    എം.​വി. റ​ഹൂ​ഫ്

    രാ​ഗം മേ​ളം, ആ​വേ​ശ താ​ളം...

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മൂ​ന്നു മ​ണി​മു​ത​ൽ അ​ബ്ബാ​സി​യ ആ​സ്‍പെ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​പ​ൺ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​രം കു​വൈ​ത്തി​ലെ സം​ഗീ​ത പ്ര​തി​ഭ​ക​ളു​ടെ മാ​റ്റു​ര​ക്ക​ലാ​യി. പ്ര​മുഖ ഗാ​യ​ക​രാ​യ ക​ണ്ണൂ​ർ ഷ​രീ​ഫ്, ജ്യോ​ത്സ്ന, സി​ജു സി​യാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഫൈ​ന​ലി​ലെ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളെ വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം പേ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത ആ​ദ്യ റൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ അ​വ​സാ​ന റൗ​ണ്ടി​ലെ​ത്തി​യ പ​ത്തു​പേ​രാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ച്ച​ത്. സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു അ​ഞ്ചു​പേ​രും ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു അ​ഞ്ചു പേ​രും മി​ക​ച്ച ഗാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി വേ​ദി​നി​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ആ​സ്‍പെ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ അ​ങ്ക​ണം പാ​ട്ടു​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ സ​മ്മോ​ഹ​ന ദി​ന​മാ​യി. അ​വ​താ​ര​ക ഡ​യാ​ന ഹ​മീ​ദും സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നു.

    ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ദേ​വ​ന പ്ര​ശാ​ന്ത്, ഹെ​ല​ൻ സൂ​സ​ൻ ജോ​സ്, ന​യ​ന ര​തീ​ശ​ൻ നാ​യ​ർ, സ​റാ​ഫി​ൻ ഫ്ര​ഡ്ഡി, ശ്രീ​ന​ന്ദ മ​നോ​ജ് എ​ന്നി​വ​രും സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ എം.​വി. റ​ഹൂ​ഫ്, നി​ലൂ​ഫ​ർ, രോ​ഹി​ത് എ​സ് നാ​യ​ർ, റൂ​ത്ത് ആ​ൻ ടോ​ബി, ശ്യാ​മ ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രും ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ച്ചു.

    ഡയാന ഹമീദ്

    കു​വൈ​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച ഗാ​യ​ക​ർ, കൈനി​റ​യെ സ​മ്മാ​നം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച ഗാ​യ​ക​ർ എ​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചു. ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് മെ​മ​ന്റോ​യും കാ​ഷ് പ്രൈ​സും, ഫൈ​ന​ലി​ൽ എ​ത്തി​യ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഗി​ഫ്റ്റ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ളും പ്ര​ത്യേ​ക സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ച്ചു. ജ്യോ​ത്സ്ന,ക​ണ്ണൂ​ർ ഷ​രീ​ഫ്, സി​ജു സി​യാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് മെ​മ​ന്റോ​യും കാ​ഷ് പ്രൈ​സും കൈ​മാ​റി.

    മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് ഫൗ​ണ്ട​റും ചെ​യ​ർ​മാ​നും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ മു​സ്ത​ഫ ഹം​സ, എ.​എം. ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും ദു​ബൈ ദു​ബൈ ക​റ​ക് മ​ക്കാ​നി മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ ആ​ബി​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, ടൈം ​ഹൗ​സ് ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് ഇ​ർ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ മ​റ്റു സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​ലിം അ​മ്പ​ല​ൻ, ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം കു​വൈ​ത്ത് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം ഫി​റോ​സ് ഹ​മീ​ദ്, ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് സി.​കെ. ന​ജീ​ബ്, എ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ൽ ഹെ​ഡ് അ​സ്സ​ലാം, സ​ർ​ക്കു​ലേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ എ​സ്.​പി. ന​വാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.​സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ ജ​ഡ്ജു​ക​ളാ​യി​രു​ന്ന ഷീ​ബ പെ​യ്‌​റ്റ​ൺ, ശ്രീ​കു​മാ​ർ കെ ​ശ്രീ​ധ​ര​ൻ, ഹു​സ്ന അ​നീ​സ്, സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ ക്രോ​ഡീ​ക​രി​ച്ച യാ​സി​ർ ക​രി​ങ്ക​ല്ല​ത്താ​ണി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും ജ്യോ​ത്സ്ന, ക​ണ്ണൂ​ർ ഷ​രീ​ഫ്, സി​ജു സി​യാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി.

    ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​വാ​സ ഭൂ​മി​ക​യി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ശ​ബ്ദ​വും സാ​ന്നി​ദ്ധ്യ​വു​മാ​യി കാ​ൽ​നൂ​റ്റാ​ണ്ട് പി​ന്നി​ട്ട ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ കു​വൈ​ത്ത് മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ സം​ഗീ​ത മ​ത്സ​ര​വും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന സം​ഗീ​ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം പേ​രാ​ണ് പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ​ത്.

    ഇ​തി​ൽ​നി​ന്ന് ഷോ​ർ​ട്ട് ലി​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത 20 പേ​ർ സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്കും സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ൽ​നി​ന്ന് 10 പേ​ർ ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്കും യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മ​ല്ലാ​ത്ത ഗാ​യ​ക​രു​ടെ​യും സം​ഗീ​ത മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​ള്ള​വ​രു​ടെ​യും പി​ന്തു​ണ​യും മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​ബ്ബാ​സി​യ ആ​സ്‍പെ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​പ​ൺ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​വും ഗാ​ന​സ​ന്ധ്യ​യും ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ ഒ​ഴു​കി​യ എ​ത്തി​യ ജ​നം കാ​ൽ​നൂ​റ്റാ​ണ്ടാ​യി ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​​ന്’ ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ​യു​ടെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​മാ​യി.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യി​ലെ അ​വ​ധി​ദി​ന​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ളീ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം വ​ന്നു​ചേ​ർ​ന്നു. കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ന്‍ഫ​ര്‍‌​മേ​ഷ​ന്‍ മി​നി​സ്ട്രി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, കു​വൈ​ത്തി​ലെ വ്യാ​പാ​ര പ്ര​മു​ഖ​ർ, സം​ഘ​ട​ന-​സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി. സം​ഗീ​ത മ​ത്സ​ര​വും ഗാ​ന​സ​ന്ധ്യ​യും സ​മ്മാ​നി​ച്ച അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ ഓ​ർ​മ​ക​ളു​മാ​യാ​ണ് പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    ഗൾഫ് മാധ്യമം-മെ​ട്രോ മെഡിക്കൽ സിങ് കുവൈത്ത് സദസ്സ്

