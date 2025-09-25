Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 10:09 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 10:09 AM IST

    സി​ൽ​വ​ർ​സ്റ്റാ​ർ​സ് സ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് ക്ല​ബ് ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം

    jersey released
    സി​ൽ​വ​ർ​സ്റ്റാ​ർ​സ് സ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് ക്ല​ബ് ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സി​ൽ​വ​ർ​സ്റ്റാ​ർ​സ് സ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് ക്ല​ബ് 2025-2026 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം റി​ഗ​യി ഹ​യ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു.ഹ​യ റെ​സ്റ്റ​റ​ന്റ് ഉ​ട​മ മു​ഹ​മ​ദി​ൽ നി​ന്നും റം​ഷാ​ദ് ജ​ഴ്‌​സി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ട് പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി സു​ർ​ജി​ത്, മു​ഹ​മ​ദ്‌, എ​സ്.​പി. ന​വാ​സ്, സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ, ഫി​റോ​സ്, പ്ര​സൂ​ൺ, ഷൈ​ജ​ൽ, അ​നീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സി​ൽ​വ​ർ​സ്റ്റാ​ർ​സ് ക്ല​ബി​ന് പു​തി​യ സീ​സ​ണി​ൽ മി​ക​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കാ​നാ​ക​ട്ടെ​യെ​ന്ന് ഇ​വ​ർ ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ അ​ട​ക്കാ​നി, സ​ഹീ​ൽ അ​ല​ക്ക​ൽ, ആ​ഷി​ഖ് റ​ഹ്മാ​ൻ, പ്ര​ദീ​പ് കു​മാ​ർ, സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ മ​ട​പ്പ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വി.​ടി.​പ്ര​ജീ​ഷ് സ്വാ​ഗ​ത​വും വി​നു മാ​ർ​ക്കോ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

