    പു​തു​മോ​ടി​യോ​ടെ ഷു​വൈ​ഖ് ബീ​ച്ച്

    shuwaikh beach
    ഷു​വൈ​ഖ് ബീ​ച്ച്

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ന​വീ​ക​രി​ച്ച ഷു​വൈ​ഖ് ബീ​ച്ചി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ന്നു. വി​പു​ല​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ അ​ണി​ഞ്ഞൊ​രു​ങ്ങി​യ ബീ​ച്ച് ടൂ​റി​സം അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ബീ​ച്ച് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​വു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    നാ​ഷ​നൽ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ധ​ന​സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെയാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​നിസി​പ്പ​ൽ കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് അ​ൽ മ​ശ്അ​രി, നാ​ഷ​നൽ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ ഇ​സാം അ​ൽ സാ​ഗ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​ത്തെ മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്രം എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ സ്ഥാ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ബീ​ച്ച് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കും. 1.7 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​ത്തി​ൽ വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. കാ​യി​ക ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ, വി​നോ​ദ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ, വി​ശാ​ല​മാ​യ ഹ​രി​ത ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ, പ​ള്ളി, വി​ശ്ര​മ​മു​റി​ക​ൾ, വാ​ണി​ജ്യ കി​യോ​സ്‌​കു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടീ​വ് ഗെ​യിം, വി​ശാ​ല​മാ​യ പു​ൽ​ത്ത​കി​ടി​ക​ൾ, ബ​ഹു​മു​ഖ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ഗ്രൗ​ണ്ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ബീ​ച്ചി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി മ​രം കൊ​ണ്ടു​ള്ള ബെ​ഞ്ചു​ക​ൾ സ​ജ്ജ​മാ​ണ്. ഹ​രി​ത ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ, മ​ര​ങ്ങ​ൾ, വി​ശ്ര​മ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ള്ള മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പൂ​ന്തോ​ട്ട​വും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​ണ്.

