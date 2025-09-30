Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 30 Sept 2025 10:12 AM IST
    date_range 30 Sept 2025 10:12 AM IST

    ഷു​വൈ​ഖ് ബീ​ച്ച് ഇ​നി വേ​റെ ലെ​വ​ൽ; ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നാ​ളെ

    ഷു​വൈ​ഖ് ബീ​ച്ച് ഇ​നി വേ​റെ ലെ​വ​ൽ; ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നാ​ളെ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി അ​ണി​ഞ്ഞൊ​രു​ങ്ങി​യ ഷു​വൈ​ഖ് ബീ​ച്ച് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച. നാ​ഷ​ന​ൽ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ മൂ​ന്ന് ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദീ​നാ​ർ സം​ഭാ​വ​ന​യോ​ടെ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത പ​ദ്ധ​തി 1.7 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​ത്തി​ൽ വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    കാ​യി​ക ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ, വി​നോ​ദ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ, വി​ശാ​ല​മാ​യ ഹ​രി​ത ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ, പ​ള്ളി, വി​ശ്ര​മ​മു​റി​ക​ൾ, വാ​ണി​ജ്യ കി​യോ​സ്‌​കു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഭാ​വി​യി​ൽ കി​യോ​സ്‌​കു​ക​ൾ, എ.​ടി.​എ​മ്മു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള സ്ഥ​ല​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടീ​വ് ഗെ​യിം, വി​ശാ​ല​മാ​യ പു​ൽ​ത്ത​കി​ടി​ക​ൾ, ബ​ഹു​മു​ഖ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ഗ്രൗ​ണ്ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ബീ​ച്ചി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി മ​രം കൊ​ണ്ടു​ള്ള ബെ​ഞ്ചു​ക​ൾ സ​ജ്ജ​മാ​ണ്.

    ഹ​രി​ത ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ, മ​ര​ങ്ങ​ൾ, വി​ശ്ര​മ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ള്ള മ​നോ​ഹ​ര പൂ​ന്തോ​ട്ട​വും ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    News Summary - Shuwaikh Beach is now on another level; inauguration day
