Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    29 Oct 2025 12:35 PM IST
    Updated On
    29 Oct 2025 12:35 PM IST

    ഷോ​​പ്പി​​ങ് ഫെ​​സ്റ്റി​​വ​​ൽ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് കൃ​ത്രി​മം; 73 പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി

    1.75 ല​ക്ഷം ദീ​നാ​റി​ന്റെ ആ​സ്തി​ക​ൾ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി
    ഷോ​​പ്പി​​ങ് ഫെ​​സ്റ്റി​​വ​​ൽ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് കൃ​ത്രി​മം; 73 പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ദീ​നാ​റി​ന്റെ ഷോ​​പ്പി​​ങ് ഫെ​​സ്റ്റി​​വ​​ൽ റാ​​ഫി​​ൾ ന​​ടു​​ക്കെ​​ടു​​പ്പി​​ലെ അ​ഴി​മ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് 73 പേ​രെ വി​ചാ​ര​ണ​ക്ക് വി​ധേ​യ​രാ​ക്കി. 2021 മു​ത​ല്‍ 2025 വ​രെ ന​ട​ത്തി​യ 110 വാ​ണി​ജ്യ റാ​ഫി​ളു​ക​ളി​ൽ കൃ​​ത്രി​​മം കാ​ണി​ച്ച് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ത​ട്ടി​യെടു​ത്ത കേ​സി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    പ്ര​തി​ക​ള്‍ക്കെ​തി​രെ കൈ​ക്കൂ​ലി, വ്യാ​ജ​രേ​ഖ ച​മ​യ്ക്ക​ല്‍, ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ചു​മ​ത്തി. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ല്‍ നി​ര​വ​ധി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ട​താ​യാ​ണ് റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട്.

    ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ല്‍ പ​ല​രും സ്ഥാ​നം ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്ത് നി​ര​വ​ധി ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ കൃ​ത്രി​മം ന​ട​ത്തു​ക​യും ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. വ്യാ​ജ​രേ​ഖ​ക​ളും വ്യാ​ജ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് രേ​ഖ​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് റാ​ഫി​ള്‍ ഫ​ല​ങ്ങ​ള്‍ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി. ക്യാ​പി​റ്റ​ല്‍ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്‍ ഓഫി​സും മ​ണി ലോ​ണ്ട​റിങ് വി​ഭാ​ഗ​വും ചേ​ര്‍ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പ് പു​റ​ത്തുവ​ന്ന​ത്.

    അ​റ്റോ​ര്‍ണി ജ​ന​റ​ല്‍ നി​യോ​ഗി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘം സാ​മ്പ​ത്തി​ക രേ​ഖ​ക​ളും ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ തെ​ളി​വു​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് 1.174 ദ​ശ​ല​ക്ഷം കു​വൈ​ത്ത് ദീ​നാ​ര്‍ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള പ​ണ​വും സ്വ​ത്തു​ക്ക​ളും പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്‍ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി.രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​യ​മ​വും സു​താ​ര്യ​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്‍ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ല്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കെ​തി​രെ ക​ര്‍ശ​ന ന​ട​പ​ടി തു​ട​രു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

