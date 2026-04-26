Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightട്രംപിന്‍റെ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 26 April 2026 6:13 PM IST
    Updated On
    date_range 26 April 2026 6:13 PM IST

    ട്രംപിന്‍റെ അത്താഴവിരുന്നിലെ വെടിവെപ്പ്; കുവൈത്ത് അപലപിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    യു.എസിന് ഐക്യദാർഢ്യം
    kuwait
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണൾഡ് ട്രംപ് പങ്കെടുത്ത അത്താഴ വിരുന്നിനിടെ നടന്ന ആക്രമണ ശ്രമത്തെ കുവൈത്ത് അപലപിച്ചു. അമേരിക്കൻ സർക്കാറിനോടും ജനങ്ങളോടും കുവൈത്തിന്റെ ഐക്യദാർഢ്യം അറിയിച്ച കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം എല്ലാത്തരം അക്രമങ്ങളെയും നിരസിക്കുന്നതായ ഉറച്ച നിലപാടും പ്രസ്താവനയിൽ ആവർത്തിച്ചു.

    ശനിയാഴ്ച രാത്രി വൈറ്റ് ഹൗസ് ഹിൽട്ടൻ ഹാളിൽ നടന്ന വിരുന്നിനിടെയാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായത്. യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും പ്രഥമ വനിതയും, വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് ജെ.ഡി വാൻസും കാബിനറ്റ് അംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ഈ സമയം വേദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. നൂറുകണക്കിന് മാധ്യമപ്രവർത്തകരും സെലിബ്രിറ്റികളും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയിരുന്നു. ആർക്കും പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ടില്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:shootingDinner MeetDonald TrumpKuwait condemns
    News Summary - Shooting at Trump's dinner event: Kuwait condemns the attack
    Next Story
    X