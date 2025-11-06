Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 6 Nov 2025 9:54 AM IST
    date_range 6 Nov 2025 9:54 AM IST

    ടി​ഫാ​ക്ക് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശി​ഫ അ​ൽ ജ​സീ​റ ലോ​യ​ൽ​റ്റി കാ​ർ​ഡ് കൈ​മാ​റി

    ടി​ഫാ​ക്ക് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശി​ഫ അ​ൽ ജ​സീ​റ ലോ​യ​ൽ​റ്റി കാ​ർ​ഡ് കൈ​മാ​റി
    ടി​ഫാ​ക്ക് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശി​ഫ അ​ൽ ജ​സീ​റ ലോ​യ​ൽ​റ്റി കാ​ർ​ഡ് കൈ​മാ​റു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നി​വാ​സി​ക​ളാ​യ ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ​യും സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ട്രാ​വ​ൻ​കൂ​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് (ടി​ഫാ​ക്ക്) അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കുള്ള ശി​ഫ ലോ​യ​ൽ​റ്റി കാ​ർ​ഡ് കൈ​മാ​റി. അ​ബ്ബാ​സി​യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ൽ നാ​ഹി​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ക്ലി​നി​ക് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ വി​ജി​ത്ത് വി.​ നാ​യ​ർ ടി​ഫാ​ക്ക് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലി​ജോ​യ് ജോ​ളി ലി​ല്ലി​ക്ക് ലോ​യ​ൽ​റ്റി കാ​ർ​ഡ് കൈ​മാ​റി.

    കാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ച്ച എ​ല്ലാ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ശി​ഫ അ​ൽ ജ​സീ​റ അ​ൽ നാ​ഹി​ൽ ക്ലി​നി​ക് ഡോ​ക്ട​ർ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​നും മ​റ്റു സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​ത്യേ​ക ഡി​സ്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കും. ഡോ​ക്ട​ർ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​ൻ, ഇ​ൻ​ഹൗ​സ് ലാ​ബ് ടെ​സ്റ്റ്സ്, എ​ക്സ് റേ, ​ഒ.​പി.​ജി, അ​ൾ​ട്രാ സൗ​ണ്ട്, ഔ​ട്ട് സോ​ഴ്സ്ഡ് ലാ​ബ് ടെ​സ്റ്റ്സ്, ഇ​ൻ​ജ​ക്ഷ​ൻ​സ് മ​റ്റു പ്രൊ​സി​ജ​ർ​സ് എ​ന്നി സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ​ക്ക് ശി​ഫ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ എ​ല്ലാ ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ളി​ലും ഈ ​കാ​ർ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​മെ​ന്ന് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ടി​ഫാ​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദ് മ​ണി​യ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത്, ട്രാ​ക്ക് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​ജി. ബി​നു, അ​ൽ നാ​ഹി​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ക്ലി​നി​ക് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് മാ​നേ​ജ​ർ വി​ജി​ത്ത് വി. ​നാ​യ​ർ, റി​സ​പ്ഷ​ൻ ഇ​ൻ​ചാ​ർ​ജ് ത​ൻ​സീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി, ടി​ഫാ​ക്ക് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മെ​ർ​വി​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ്, ടി​ഫാ​ക്ക് ട്ര​ഷ​റ​ർ ബി​ജു ടൈ​റ്റ​സ്, ടി​ഫാ​ക്ക് ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗം ഡെ​ൺ​സ​ൻ പൗ​ളി​ൻ, ടി​ഫാ​ക്ക് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ലി​ജോ ജോ​സ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ടി​ഫാ​ക്ക് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജി​ത്ത് സ്റ്റാ​റി സ്വാ​ഗ​ത​വും ടി​ഫാ​ക്ക് ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ റം​സി കെ​ന്ന​ഡി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Shifa Al Jazeera loyalty cards handed over to Tifaq members
