    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 10:48 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 10:48 AM IST

    ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ജാ​ബ​ിർ അ​ലി അ​സ്സ​ബാ​ഹ് അ​മീ​രി ദി​വാ​ൻ കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി

    ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ജാ​ബ​ിർ അ​ലി അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് മി​ശ്അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​മീ​രി ദി​വാ​ൻ കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യാ​യി ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ജാ​ബ​ർ അ​ലി അ​സ്സ​ബാ​ഹി​നെ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ് നി​യ​മി​ച്ചു. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഗ​സ​റ്റി​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​ദ്ദേ​ഹം ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു.

    1989-ൽ ​കു​വൈ​ത്ത് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സി​ൽ ബി​രു​ദം നേ​ടി​യ ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ്, 2020-21 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി​യും, 2011ൽ ​വാ​ർ​ത്താ​വി​നി​മ​യ മ​ന്ത്രി​യും, 2007 മു​ത​ൽ 2011 വ​രെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ കു​വൈ​ത്ത് അം​ബാ​സ​ഡ​റു​മാ​യും സേ​വ​നം അ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചി​രു​ന്നു. ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് മി​ശ്അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​നെ അ​മീ​രി ദി​വാ​ന്റെ അ​ണ്ട​ർ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യും നി​യ​മി​ച്ചു.

