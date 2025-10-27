Begin typing your search above and press return to search.
    27 Oct 2025 9:15 AM IST
    27 Oct 2025 9:15 AM IST

    ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്കു വെ​ളി​ച്ചം വീ​ശി ഫൈ​ല​ക്ക

    4,000 വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള വെ​ങ്ക​ല​യു​ഗ ദേ​വാ​ല​യ ശേ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി
    ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്കു വെ​ളി​ച്ചം വീ​ശി ഫൈ​ല​ക്ക
    പു​രാ​വ​സ്തു സം​ഘം ഫൈ​ല​ക്ക ദ്വീ​പി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ മ​റ്റൊ​രു കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്കു കൂ​ടി വെ​ളി​ച്ചം വീ​ശി കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഫൈ​ല​ക്ക ദ്വീ​പ്. 4,000 വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ദി​ൽ​മു​ൻ നാ​ഗ​രി​ക​ത​യി​ലേ​തെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന വെ​ങ്ക​ല​യു​ഗ ശേ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ ദ്വീ​പി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ ക​ൾ​ച​ർ ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ലെ​റ്റേ​ഴ്സ് (എ​ൻ‌.​സി.‌​സി.‌​എ.‌​എ​ൽ) അ​റി​യി​ച്ചു.

    മോ​സ്ഗാ​ർ​ഡ് മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ലെ കു​വൈ​ത്ത്-​ഡാ​നി​ഷ് പു​രാ​വ​സ്തു സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ​തെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഉ​ത്ഖ​ന​ന സീ​സ​ണി​ൽ ദി​ൽ​മു​ൻ നാ​ഗ​രി​ക​ത​യി​ലെ വെ​ങ്ക​ല​യു​ഗ ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യ രൂ​പ​രേ​ഖ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​താ​യി എ​ൻ‌.​സി.‌​സി.‌​എ.‌​എ​ൽ പു​രാ​വ​സ്തു, മ്യൂ​സി​യം മേ​ഖ​ല ആ​ക്ടി​ങ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റെ​ഡ്ഹ പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രേ സ്ഥ​ല​ത്ത് ര​ണ്ട് ദേ​വാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ഖ​ന​ന​ങ്ങ​ൾ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​താ​യും, ര​ണ്ടും ഏ​ക​ദേ​ശം 4,000 വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. മു​ൻ ഉ​ത്ഖ​ന​ന​ത്തി​ൽ ബി.​സി 1900 ലെ ​ഒ​രു ചെ​റി​യ ദേ​വാ​ല​യ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന മ​തി​ലി​ന്റെ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഡാ​നി​ഷ് മി​ഷ​ന്റെ ത​ല​വ​നാ​യ ഡോ.​സ്റ്റെ​ഫാ​ൻ ലാ​ർ​സ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 11 മീ​റ്റ​ർ വ​ലി​പ്പ​മു​ണ്ട്. ഇ​ത് ഫൈ​ല​ക്ക ദ്വീ​പി​ലെ ദി​ൽ​മ​ൻ നാ​ഗ​രി​ക​ത​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യെ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഈ ​സീ​സ​ണി​ലെ ഖ​ന​ന​ത്തി​ൽ മു​മ്പ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ന് താ​ഴെ​യാ​യി അ​തി​ലും പ​ഴ​യ വെ​ങ്ക​ല​യു​ഗ​ത്തി​ലെ ഒ​രു ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​റ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ മു​ദ്ര​ക​ൾ, മ​ൺ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ പു​രാ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, ദി​ൽ​മു​ൻ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​കാ​ല​വു​മാ​യു​ള്ള ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ബ​ന്ധ​ത്തെ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് ദി​ൽ​മു​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ മ​ത​പ​ര​മാ​യ ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന ഉ​ൾ​ക്കാ​ഴ്ച ന​ൽ​കു​ന്ന​തു​മാ​ണ്. ബി.​സി മൂ​ന്നാം സ​ഹ​സ്രാ​ബ്ദം മു​ത​ൽ കി​ഴ​ക്ക​ൻ അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ പു​രാ​ത​ന സെ​മി​റ്റി​ക് ഭാ​ഷ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന വി​ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ദി​ൽ​മു​ൻ. മെ​സൊ​പ്പൊ​ട്ടേ​മി​യ​ക്കും സി​ന്ധു​ന​ദീ​ത​ട നാ​ഗ​രി​ക​ത​ക്കും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര പാ​ത​യി​ൽ, ക​ട​ലി​നോ​ടും ആ​ർ​ട്ടി​സി​യ​ൻ നീ​രു​റ​വ​ക​ളോ​ടും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ താ​മ​സ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത് എ​ന്നാ​ണ് അ​നു​മാ​നം.

