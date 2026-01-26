Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഷം​നാ​സി​ന്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 10:55 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 10:56 AM IST

    ഷം​നാ​സി​ന് ക​ണ്ണീ​രോ​ടെ വി​ട നൽകി; ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ക​ളി​ക്കി​ടെ മ​ര​ണപ്പെടുക​യാ​യി​രു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ഷം​നാ​സി​ന് ക​ണ്ണീ​രോ​ടെ വി​ട നൽകി; ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ക​ളി​ക്കി​ടെ മ​ര​ണപ്പെടുക​യാ​യി​രു​ന്നു
    cancel
    camera_alt

    ഷം​നാ​സ് 

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ക​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ണ് മ​രി​ച്ച യു​വാ​വി​ന് ക​ണ്ണീ​രോ​ടെ വി​ട ന​ൽ​കി സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി ഷം​നാ​സ് മ​ഠ​ത്തി​ൽ (38) ആ​ണ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച അ​ബ്ബാ​സി​യ​യി​ലെ ട​ർ​ഫി​ൽ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ക​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്.

    ക​ളി​ക്കി​ടെ ശാ​രീ​രി​ക അ​സ്വ​സ്ഥ​ത അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. ഭാ​ര്യ സാ​ജി​റ യു​ണൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​ണ്. മ​ക്ക​ൾ: ഫ​ഹി​യ, യാ​ക്കൂ​ബ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Shamnas was tearfully bid farewell; he was dying playing badminton
    Similar News
    Next Story
    X