Madhyamam
    Kuwait
    date_range 3 Nov 2025 9:43 AM IST
    ഷാ​ജി ആ​ലു​വ​ക്ക് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    ഷാ​ജി ആ​ലു​വ​ക്ക് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
    ഷാ​ജി ആ​ലു​വ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പി​ൽ റ​സി​യ മു​ഹി​യു​ദ്ദീ​ൻ ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സാ​ൽ​മി​യ യൂ​നി​റ്റ് മു​ൻ ജ​ന​സേ​വ​ന ക​ൺ​വീ​ന​റും നി​ല​വി​ൽ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സി​റ്റി യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ ഷാ​ജി ആ​ലു​വ​ക്ക് സാ​ൽ​മി​യ യൂ​നി​റ്റ് ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. ജ​ന​സേ​വ​ന രം​ഗ​ത്ത് നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം 16 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കേ​ന്ദ്ര ക​ലാ​വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ റ​സി​യ മു​ഹി​യു​ദ്ദീ​ൻ ഷാ​ജി ആ​ലു​വ​ക്ക് യൂ​നി​റ്റി​ന്റെ ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​മീ​ർ കാ​ര​ണ​ത്ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ കേ​ന്ദ്ര നേ​താ​ക്ക​ളും യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    pravasiFarewellKuwait
