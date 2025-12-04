Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightല​ഹ​രി കേ​സു​ക​ളി​ൽ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 11:49 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 11:49 AM IST

    ല​ഹ​രി കേ​സു​ക​ളി​ൽ ക​ന​ത്ത ശി​ക്ഷ; കു​റ്റം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ൽ, ചൂ​ഷ​ണം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ വ​ധ​ശി​ക്ഷ

    text_fields
    bookmark_border
    ല​ഹ​രി കേ​സു​ക​ളി​ൽ ക​ന​ത്ത ശി​ക്ഷ; കു​റ്റം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ൽ, ചൂ​ഷ​ണം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ വ​ധ​ശി​ക്ഷ
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഡി​സം​ബ​ർ 15 മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന പു​തി​യ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ധ​ശി​ക്ഷ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ക​ന​ത്ത ശി​ക്ഷ​ക​ൾ. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നും ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ചി​ല സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ധ​ശി​ക്ഷ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ന​ൽ​കി​യാ​ൽ ഇ​നി മു​ത​ൽ വ​ധ​ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ച്ചേ​ക്കും. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് പ​ദാ​ർ​ഥ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യാ​ൻ സം​ഘ​ട​ന​യോ സം​ഘ​മോ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക, സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ന​ട​ത്തി​പ്പു​കാ​ര​നാ​വു​ക, മ​റ്റൊ​രാ​ളെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കു​ക​യോ അ​വ​രു​ടെ അ​റി​വി​ല്ലാ​തെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച് അ​ത് മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ക​ലാ​ശി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ക, മ​റ്റൊ​രാ​ളു​ടെ കൈ​വ​ശം മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചു​വെ​ച്ച് ക​ള്ള​ക്കേ​സി​ൽ കു​ടു​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക, ത​ത്ഫ​ല​മാ​യി ഇ​ര കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക, ഒ​രി​ക്ക​ൽ ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വ്യ​ക്തി അ​തേ കു​റ്റം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക, കു​റ്റം ചെ​യ്യാ​ൻ പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​വ​ർ, മാ​ന​സി​ക​രോ​ഗ​മു​ള്ള​വ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക, കു​റ്റ​കൃ​ത്യം സം​ഭ​വി​ച്ച​ത് ജ​യി​ലു​ക​ളി​ലോ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലോ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലോ ല​ഹ​രി ചി​കി​ത്സാ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലോ ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലോ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലോ സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബു​ക​ളി​ലോ ആ​വു​ക.

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​ദ​വി ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്ത് കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വ​ധ​ശി​ക്ഷ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Death PenaltyExploitationKuwait News154 drunkenness cases
    News Summary - Severe punishment in drunkenness cases; death penalty in cases of repeat offenses and exploitation
    Similar News
    Next Story
    X