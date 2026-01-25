Begin typing your search above and press return to search.
    കൊ​ടും​ത​ണു​പ്പ്; ക​ൽ​ക്ക​രി ക​ത്തി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്

    ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സ്
    കൊ​ടും​ത​ണു​പ്പ്; ക​ൽ​ക്ക​രി ക​ത്തി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ത​ണു​പ്പ് ശ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ലോ അ​ട​ച്ചി​ട്ട ടെ​ന്റു​ക​ളി​ലോ ക​ൽ​ക്ക​രി ക​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് ഗു​രു​ത​ര അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കാ​മെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ക​ൽ​ക്ക​രി ക​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ൾ നി​റ​മോ മ​ണ​മോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത കാ​ർ​ബ​ൺ മോ​ണോ​ക്സൈ​ഡ് വാ​ത​കം പു​റ​ത്തു​വ​രു​മെ​ന്നും ‘നി​ശ​ബ്ദ കൊ​ല​യാ​ളി’​യാ​യ ഇ​ത് അ​ട​ച്ചി​ട്ട ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ടി​ഞ്ഞു​കൂ​ടു​മെ​ന്നും ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഗ​രീ​ബ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വാ​ത​കം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​തെ ബോ​ധ​ക്ഷ​യ​ത്തി​നും ശ്വാ​സം​മു​ട്ട​ലി​നും മ​ര​ണ​ത്തി​നും ഇ​ട​യാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​തു​കൊ​ണ്ട് വീ​ടു​ക​ൾ, മു​റി​ക​ൾ, അ​ട​ച്ചി​ട്ട ടെ​ന്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യ്ക്കു​ള്ളി​ൽ ക​രി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും, ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ തു​റ​സ്സാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​തി​യാ​യ വാ​യു​സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തോ​ടെ മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് ക​ത്തു​ന്ന ക​രി ശ്ര​ദ്ധ​യി​ല്ലാ​തെ വി​ട​രു​തെ​ന്നും ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ശ്വാ​സം​മു​ട്ട​ൽ സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ ഉ​ട​ൻ 112ൽ ​ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Severe cold; warning not to burn coal
