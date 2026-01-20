Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 10:38 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 10:38 AM IST

    ക​ടു​ത്ത ത​ണു​പ്പ് തു​ട​രും, കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല ര​ണ്ട് ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​​ലേ​ക്ക്

    ക​ടു​ത്ത ത​ണു​പ്പ് തു​ട​രും, കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല ര​ണ്ട് ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​​ലേ​ക്ക്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ക​ടു​ത്ത ത​ണു​പ്പ് തു​ട​രും. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ത​ണു​പ്പി​ന്റെ തീ​വ്ര​ത വ​ർ​ധി​ക്കും. ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല ര​ണ്ടു ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​​ലേ​ക്ക് വ​രെ എ​ത്താ​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​വ​കു​പ്പ് ആ​ക്ടി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ധ​രാ​ർ അ​ൽ അ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​യ​ർ​ന്ന മ​ർ​ദ്ദ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​കാ​സ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ത​ണു​ത്ത വാ​യു​പി​ണ്ഡം രാ​ജ്യ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. ചി​ല സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​റ്റി​ന്റെ വേ​ഗ​ത വ​ർ​ധി​ക്കും. തു​റ​സ്സാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​ടി​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​രാ​നും ക​ട​ൽ​തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ ഉ​യ​രാ​നും ഇ​ത് ഇ​ട​യാ​ക്കും.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല 20 മു​ത​ൽ 22 ഡി​ഗ്രി ​​സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല ഏ​ഴു മു​ത​ൽ 10 ഡി​ഗ്രി​വ​രെ എ​ത്തും. ചി​ല തീ​ര​ദേ​ശ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ രാ​ത്രി​യി​ൽ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് രൂ​പ​പ്പെ​ടാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ വെ​ള്ളി വ​രെ പ​ക​ലും രാ​ത്രി​യി​ലും ത​ണു​പ്പ് വ​ർ​ധി​ക്കും. വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റും തു​ട​രും. ഇ​ത് ത​ണു​പ്പി​ന്റെ തീ​വ്ര​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും. ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​യും. പ​ര​മാ​വ​ധി 14 മു​ത​ൽ 16 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ന് ഇ​ട​യി​ലാ​കും. കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു ഡി​ഗ്രി​വ​രെ​യും എ​ത്താം. മ​രു​ഭൂ​മി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ണു​ത്തു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാം.

    കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും മ​രു​ഭൂ​മി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും മ​ഞ്ഞ് വീ​ഴാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് ക​ന​ത്ത ത​ണു​പ്പ് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പ​ക​ലും രാ​ത്രി​യും ത​ണു​പ്പ് ശ​ക്തി​പ്പെ​ട്ടു. ത​ണു​പ്പി​നൊ​പ്പം കാ​റ്റും സ​ജീ​വ​മാ​യ​ത് കാ​ഠി​ന്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    News Summary - Severe cold to continue, minimum temperature to drop to two degrees Celsius
