Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 10:48 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 10:48 AM IST

    ശ​ക്ത​മാ​യ ത​ണു​പ്പ് വ​രു​ന്നു; 24 മു​ത​ൽ കൊ​ടും ത​ണു​പ്പി​ന്റെ 'അ​ൽ-​അ​സി​റാ​ഖ്' സീ​സ​ൺ

    14 മു​ത​ൽ 26 ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന ‘ഷ​ബാ​ത്ത്’ സീ​സ​ണും ആ​രം​ഭ​മാ​കും
    ശ​ക്ത​മാ​യ ത​ണു​പ്പ് വ​രു​ന്നു; 24 മു​ത​ൽ കൊ​ടും ത​ണു​പ്പി​ന്റെ ‘അ​ൽ-​അ​സി​റാ​ഖ്’ സീ​സ​ൺ
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യ ത​ണു​പ്പ് വ​രു​ന്നു. ജ​നു​വ​രി 24 മു​ത​ൽ എ​ട്ട് രാ​ത്രി​ക​ൾ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കൊ​ടും ത​ണു​പ്പ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ൽ ഉ​ജൈ​രി സ​യ​ന്റി​ഫി​ക് സെ​ന്റ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ‘അ​ൽ-​അ​സി​റാ​ഖ്’ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ താ​പ​നി​ല ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​യു​ക​യും ത​ണു​ത്ത വ​ട​ക്ക​ൻ കാ​റ്റ് ശ​ക്ത​മാ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ജ​നു​വ​രി 14 മു​ത​ൽ 26 ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന ‘ഷ​ബാ​ത്ത്’ സീ​സ​ണും ആ​രം​ഭ​മാ​കും. ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ഉ​ച്ച​സ്ഥാ​യി​യാ​യ ഇൗ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ താ​പ​നി​ല വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ൽ കു​റ​യു​ക​യും ത​ണു​പ്പ് വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ലാ​ണ് സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ഷ​ബാ​ത്ത് കാ​ല​ത്ത് പ​ക​ൽ സ​മ​യം ക്ര​മേ​ണ വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യും രാ​ത്രി​ക​ൾ കു​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്യും. ക​ടു​ത്ത ത​ണു​പ്പി​ൽ ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന നീ​ല​ക​ല​ർ​ന്ന ത​ണു​പ്പ് പ്ര​ഭാ​വ​ത്തെ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് അ​ൽ-​അ​സി​റാ​ഖ്’ എ​ന്ന പേ​രി​ന്റെ ഉ​ൽ​ഭ​വം. അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​ല​വി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന ത​ണു​പ്പ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. കാ​റ്റും സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. പ​ക​ലി​നേ​ക്കാ​ൾ രാ​ത്രി താ​പ​നി​ല വ​ള​രെ താ​ഴ്ന്ന് ത​ണു​പ്പ് ശ​ക്ത​യാ​ർ​ജി​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട്.

    ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ, മ​രു​ഭൂ​മി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ര​വി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് ചി​ല ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല താ​ഴ്ന്നു. മൂ​ട​ൽ മ​ഞ്ഞും പ​തി​വാ​ണ്. പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ ത​ണു​പ്പ് പ്ര​തി​രോ​ധ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ളും എ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    News Summary - Severe cold is coming; 'Al-Asiraq' season of extreme cold begins from the 24th
