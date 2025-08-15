Begin typing your search above and press return to search.
    15 Aug 2025 11:58 AM IST
    15 Aug 2025 11:58 AM IST

    അനധികൃത വിസ പുതുക്കലും ട്രാൻസ്ഫറും; നിരവധി പേർ പിടിയിൽ

    Several arrested
    പി​ടി​യി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ന​ധി​കൃ​ത വി​സ പു​തു​ക്ക​ലും ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​റും ന​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ. പ​ണം വാ​ങ്ങി വ്യാ​ജ​മാ​യി റെ​സി​ഡ​ൻ​സി പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ​തി​ന് ഒ​രു പാ​കി​സ്താ​ൻ പൗ​ര​നെ​യും മ​റ്റു പ്ര​വാ​സി​ക​ളേ​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ുഫ് സുഉൗദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ, പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി ഒ​മ്പ​ത് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ഏ​ക​ദേ​ശം 150 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. റെ​സി​ഡ​ൻ​സി പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കാ​നും പു​തു​ക്കാ​നും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് 350 മു​ത​ൽ 900 ദി​നാ​ർ വ​രെ​യാ​ണ് ഈ​ടാ​ക്കി​യ​ത്.ക​മ്പ​നി ഉ​ട​മ​യു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മി​ല്ലാ​തെ, പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ മാ​ൻ​പ​വ​റും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും കൈ​വ​ശം​വെ​ച്ചി​രു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​താ​യും പ്ര​തി സ​മ്മ​തി​ച്ചു.

