Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 12:13 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 12:13 PM IST

    ഏ​ഴു പേ​രു​ടെ വ​ധ​ശി​ക്ഷ ന​ട​പ്പാ​ക്കി

    ഏ​ഴു പേ​രു​ടെ വ​ധ​ശി​ക്ഷ ന​ട​പ്പാ​ക്കി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ഏ​ഴ് പേ​രു​ടെ വ​ധ​ശി​ക്ഷ ന​ട​പ്പാ​ക്കി. കു​വൈ​ത്ത്, ഇ​റാ​ൻ, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കാ​ണ് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ കേ​സു​ക​ളി​ൽ ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന് അ​റ​ബ് ടൈം​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു ചെ​യ്തു.

    കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​യാ​ളു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ മാ​പ്പ് ന​ൽ​കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​രു പ്ര​തി​യു​ടെ വ​ധ​ശി​ക്ഷ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. അ​തേ​സ​മ​യം, ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട ദി​യാ​ധ​ന​മാ​യ 20 ല​ക്ഷം കു​വൈ​ത്തി ദീ​നാ​ർ ന​ൽ​കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​തെ വ​ന്ന​തി​നാ​ൽ മ​റ്റൊ​രു പ്ര​തി​യു​ടെ വ​ധ​ശി​ക്ഷ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. കു​വൈ​ത്ത് നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് വ​ധ​ശി​ക്ഷ​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

