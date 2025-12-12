Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    12 Dec 2025 12:39 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 12:39 PM IST

    സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ന​ടി; ര​ണ്ട് ഫ​യ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ തു​റ​ന്നു

    സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ന​ടി; ര​ണ്ട് ഫ​യ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ തു​റ​ന്നു
    ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് ബോ​ട്ടു​ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ​മു​ദ്ര, ക​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ​വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നും ന​വീ​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ര​ണ്ട് ഫ​യ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ ഒ​രു​ങ്ങി. ജാ​ബി​ർ പാ​ല​ത്തി​ൽ പു​തി​യ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സ് മേ​ധാ​വി മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ത​ലാ​ൽ അ​ൽ റൂ​മി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഇ​വി​ടെ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ, സാ​ന്നി​ധ്യം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ ഇ​ത് വ​ഴി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. പൊ​തു​ജ​ന സു​ര​ക്ഷ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തി​നും സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ത​ലാ​ൽ അ​ൽ റൂ​മി പ​റ​ഞ്ഞു.

