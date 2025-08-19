Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightസേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​യി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 10:19 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 10:19 AM IST

    സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​യി തു​ട​ങ്ങി; കു​ടും​ബ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ മൂ​ന്നു​മാ​സം

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ​രു മാ​സ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം മൂ​ന്നു​മാ​സം വ​രെ ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ക്കാം; വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ലും ഇ​ള​വ്
    സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​യി തു​ട​ങ്ങി; കു​ടും​ബ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ മൂ​ന്നു​മാ​സം
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​ടും​ബ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ കാ​ത്തി​രു​ന്ന​മാ​റ്റം നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ‘കു​വൈ​ത്ത് വി​സ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ’​മി​ൽ ഈ ​സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​യി. പു​തി​യ സിം​ഗി​ൾ എ​ൻ​ട്രി അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന കാ​ലാ​വ​ധി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഒ​രു മാ​സ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം മൂ​ന്നു​മാ​സം വ​രെ ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ക്കാ​വു​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് പു​തി​യ വി​സ. ഇ​തോ​ടെ, സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി മൂ​ന്നു​മാ​സം വ​രെ കു​വൈ​ത്തി​ൽ ത​ങ്ങാം. നേ​ര​ത്തെ ഒ​രു​മാ​സ​ത്തി​നാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. മൂ​ന്ന് മാ​സം മു​ത​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷം വ​രെ മ​ൾ​ട്ടി​പ്പി​ൾ എ​ൻ​ട്രി കു​ടും​ബ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ​യും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. മ​ൾ​ട്ടി​പ്പി​ൾ എ​ൻ​ട്രി വി​സ​യി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഒ​രു​മാ​സ​മേ ത​ങ്ങാ​നാ​കൂ.

    ബാ​ക്കി വ​രു​ന്ന കാ​ലാ​വ​ധി​ക്ക് അ​ധി​ക നി​ര​ക്ക് ന​ൽ​ക​ണം. അ​താ​യ​ത് ഒ​രു മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് മൂ​ന്നു ദീ​നാ​റും ആ​റു മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് ഒ​മ്പ​തു ദീ​നാ​റും ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് 15 ദീ​നാ​റും ന​ല​ക​ണം. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഒ​പ്ഷ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാം.

    കു​ടും​ബ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ലും ഇ​ള​വ് വ​രു​ത്തി. കു​റ​ഞ്ഞ ശ​മ്പ​ള വ്യ​വ​സ്ഥ, കു​വൈ​ത്ത് ദേ​ശീ​യ വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ബ​ന്ധം, യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ബി​രു​ദ യോ​ഗ്യ​ത എ​ന്നി​വ​യി​ലാ​ണ് ഇ​ള​വ്. കു​ടും​ബ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ​ക്ക് ‘കു​വൈ​ത്ത് വി​സ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം’​വ​ഴി ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് അ​ഞ്ച് മി​നിറ്റി​നു​ള്ളി​ൽ വി​സ ല​ഭി​ക്കും.

    ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് പു​തി​യ വി​സ നി​യ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ പ്രാവർ​ത്തി​ക​മാ​യ​ത്. കു​ടും​ബ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി മൂ​ന്നു​മാ​സം കു​വൈ​ത്തി​ൽ ത​ങ്ങാ​നാ​കും എ​ന്ന​ത് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആഹ്ലാദം പ​ക​രു​ന്ന​താ​ണ്.

    കു​വൈ​ത്ത് ദേ​ശീ​യ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കേ​ണ്ട​തി​െ​ല്ല​ന്ന​തും ആ​ശ്വാ​സ​മാ​ണ്. നേ​ര​ത്തെ കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​സ്, ജ​സീ​റ എ​യ​ർ​വേസ്‍സ് എ​ന്നീ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മേ വ​രാ​ൻ അ​നു​മ​തിയുണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഇ​വ സ​ർ​വീ​സ് ന​ട​ത്താ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഈ ​വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​വ​ർ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​നൊ​പ്പം അ​പേ​ക്ഷ​ക​ന് വേ​ണ്ട കു​റ​ഞ്ഞ പ്ര​തി​മാ​സ ശ​മ്പ​ള​പ​രി​ധി ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​തും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​ണ്. വി​സ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ന് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ബി​രു​ദം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന​ത് നേ​ര​ത്തെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:servicethree monthsavailableFamily Visit Visa
    News Summary - Service now available; Family visit visa for three months
    Similar News
    Next Story
    X