Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightപ്രവാസികൾക്കായി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 14 Aug 2026 12:32 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2026 12:32 PM IST

    പ്രവാസികൾക്കായി പ്ര​ത്യേക താമസകേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുക്കണം; നിർദേശവുമായി വിദഗ്ധർ

    text_fields
    bookmark_border
    അനധികൃത താമസകേന്ദ്രങ്ങളും ആരോഗ്യ-സുരക്ഷാ നിയമലംഘനങ്ങളും കുറക്കാമെന്ന് വിലയിരുത്തൽ
    പ്രവാസികൾക്കായി പ്ര​ത്യേക താമസകേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുക്കണം; നിർദേശവുമായി വിദഗ്ധർ
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിൽ പ്രവാസി തൊഴിലാളികൾക്കായി പ്രത്യേക തൊഴിലാളി താമസകേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്ന് വിദഗ്ധർ. താമസ സൗകര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ആരോഗ്യ, സുരക്ഷ, അഗ്നിശമന സംവിധാനങ്ങളും ആവശ്യമായ മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കണമെന്നും നിർദേശം. അതോടൊപ്പം തൊഴിലാളികളുടെ താമസ-തൊഴിൽ വിവരങ്ങൾ ഏകീകൃത ഡാറ്റാബേസുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണമെന്നും വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കി. ഇതിലൂടെ അനധികൃത താമസകേന്ദ്രങ്ങളും ആരോഗ്യ-സുരക്ഷാ നിയമലംഘനങ്ങളും കുറക്കാനാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. തൊഴിലാളി താമസകേന്ദ്രങ്ങളുടെ വികസനത്തിലും നടത്തിപ്പിലും സ്വകാര്യ മേഖലയെയും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് വിദഗ്ധർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തൊഴിലാളി താമസകേന്ദ്രങ്ങളെ ദീർഘകാല വികസന-നിക്ഷേപ പദ്ധതിയായി പരിഗണിക്കണമെന്നും വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

    പ്രവാസികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന അബ്ബാസിയ, ഹസാവി ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കണമെന്ന നിർദേശം വർഷങ്ങളായി അധികൃതരുടെ മുന്നിലുണ്ടെങ്കിലും പകരം എവിടെ പാർപ്പിക്കുമെന്ന ചോദ്യത്തിലാണ് പ്രതിസന്ധിയിലായത്. ഹസാവിയിൽ അടുത്തിടെ നടന്ന ഒഴിപ്പിക്കൽ തന്നെ ഏറെ ചർച്ചയായി. വിമാനത്താവളം ഉൾപ്പെടെ തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് സമീപമാണ് വിദേശികൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ. തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രത്യേകമായി താമസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയാൽ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകുമെന്നാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:expatriateAccommodationKuwait
    News Summary - Separate accommodation centers should be prepared for expatriates
    Similar News
    Next Story
    X