Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 11:03 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 11:03 AM IST

    സുരക്ഷ പരിശോധന; ജ​ലീ​ബ് അ​ൽ ഷു​യൂ​ഖ്, ഖൈ​താ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 19 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​

    സുരക്ഷ പരിശോധന; ജ​ലീ​ബ് അ​ൽ ഷു​യൂ​ഖ്, ഖൈ​താ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 19 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​
    Security inspection
    ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​ട​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ജ​ലീ​ബ് അ​ൽ ഷു​യൂ​ഖ്, ഖൈ​താ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ​പ​രി​ശോ​ധ​ന. ലൈ​സ​ൻ​സ് നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ക​യും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത 19 വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാപ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി. 26 പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റു ചെ​യ്തു. നി​ര​വ​ധി മൊ​ബൈ​ൽ പ​ല​ച​ര​ക്ക് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ക്രി​മി​ന​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സെ​ക്ട​റാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ലെ ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റ്, വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ലം, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യം, പ​രി​സ്ഥി​തി പൊ​തു അ​തോ​റി​റ്റി എ​ന്നി​വ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​ക്കെ​തി​രെ ഉ​ട​ന​ടി ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് മ​ന്ത്രി നി​ർ​ദേശം ന​ൽ​കി. പൊ​തു സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​മൂ​ഹ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി എ​ല്ലാ​ത്ത​രം ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ശ​ക്ത​മാ​യി നേ​രി​ടു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സു​ര​ക്ഷാ പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf NewsKuwait Newsestablishments closedKhaitanJalib Al ShuyoukhSecurity Inspection
    News Summary - Security inspection; 19 establishments closed in Jalib Al Shuyoukh and Khaitan
