മേഖലയിലെ സുരക്ഷ: ചർച്ച നടത്തി കുവൈത്തും ഒമാനും

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Posted Ondate_range 28 July 2026 12:16 PM IST
Updated Ondate_range 28 July 2026 12:16 PM IST
മേഖലയിലെ സുരക്ഷ: ചർച്ച നടത്തി കുവൈത്തും ഒമാനുംtext_fields
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News Summary - Security in the region: Kuwait and Oman hold talks
കുവൈത്ത് സിറ്റി: മേഖലയിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു കുവൈത്ത്-ഒമാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാർ. കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശൈഖ് ജാറാഹ് ജാബിർ അൽ അഹ്മദ് അസ്സബാഹ് ഒമാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ബദർ അൽ ബുസൈദിയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു.
പ്രാദേശിക സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സമുദ്രയാത്രാ സുരക്ഷയും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ ഇരുമന്ത്രിമാരും അവലോകനം ചെയ്തതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
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