Madhyamam
    Kuwait
    7 Sept 2025 2:26 PM IST
    date_range 7 Sept 2025 2:26 PM IST

    സു​ര​ക്ഷ പ​രി​​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്നു; മൈ​ദാ​ൻ ഹ​വ​ല്ലി​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി അ​റ​സ്റ്റ്

    Security checks continue; several arrests made in Maidan Haveli
    സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ​ഥ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ പ​രി​​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്നു. ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മൈ​ദാ​ൻ ഹ​വ​ല്ലി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന വ​ൻ സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി മു​ത​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ഓ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ 14 പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ആ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ പേ​രു​ടെ രേ​ഖ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​താ​യും ഒ​ളി​ച്ചോ​ടി​യ​വ​രെ​യും താ​മ​സ-​തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച​വ​രെ​യും പി​ടി​കൂ​ടി​യ​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സു​ഫ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം പൊ​തു സു​ര​ക്ഷ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഹ​മീ​ദ് മ​നാ​ഹി അ​ൽ ദ​വാ​സി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 1,078 ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന നോ​ട്ടീ​സു​ക​ൾ ന​ൽ​കി. തൊ​ഴി​ൽ താ​മ​സ നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് ഏ​ഴു പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റു ചെ​യ്തു. പി​ടി​കി​ട്ടാ​നു​ള്ള അ​ഞ്ചു​പേ​രും അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച അ​ഞ്ച് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    മ​ദ്യം കൈ​വ​ശം വെ​ച്ച​തി​ന് ഒ​രാ​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തി​നും എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള സു​ര​ക്ഷ, ഗ​താ​ഗ​ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​യും പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ​യു​മാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​യെ​ന്നും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു.

