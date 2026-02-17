Begin typing your search above and press return to search.
    ഖൈ​ത്താ​നി​ൽ സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന 11 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    ഖൈ​ത്താ​നി​ൽ സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന 11 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഖൈ​ത്താ​നി​ൽ സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 11 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ പി​ടി​യി​ലാ​യി. തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ളി​ച്ചോ​ടി അ​റ​സ്റ്റ് വാ​റ​ന്റു​ക​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ, വി​സ​യി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ത്ത ജോ​ലി ചെ​യ്ത ഒ​രാ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​രി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് സു​ര​ക്ഷ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

    പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ മേ​ധാ​വി ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് കേ​ണ​ൽ ബ​ന്ദ​ർ അ​ൽ മു​തൈ​രി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ന്ന​ത്.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ താ​മ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ സാ​ന്നി​ധ്യം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​നും പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​രെ മ​റ്റു ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

    TAGS:security CheckViolatorsKhaitanarrested
    News Summary - Security check in Khaitan 11 violators arrested
