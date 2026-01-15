Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 11:45 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 11:45 AM IST

    സു​ര​ക്ഷാ​ പ​രി​ശോ​ധ​ന: 37 പി​ടി​കി​ട്ടാ​പ്പുള്ളി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ

    സു​ര​ക്ഷാ​ പ​രി​ശോ​ധ​ന: 37 പി​ടി​കി​ട്ടാ​പ്പുള്ളി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​തി​നും റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് രാ​ജ്യ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യ പ​രി​​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്നു. ഈ ​മാ​സം നാ​ലു മു​ത​ൽ 10 വ​രെ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ന​ട​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട റെ​സി​ഡ​ൻ​സി പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ, അ​റ​സ്റ്റ് വാ​റ​ണ്ടു​ക​ൾ ഉ​ള്ള​വ​ർ, ഒ​ളി​ച്ചോ​ടി​യ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ കേ​സു​ക​ളി​ൽ 37 പി​ടി​കി​ട്ടാ​പ്പുള്ളി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    2,415 ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച​തി​ന് ഏ​ഴ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി. തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ​യി​ല്ലാ​ത്ത ആ​റ് വ്യ​ക്തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.കോ​ട​തി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട ഏ​ഴ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ​ട്രോ​ളി​ങ് 373 പേ​ർ​ക്ക് സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി. അ​ഞ്ച് ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​പെ​ട്ടു.

    114 വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും ഒ​രു കാ​ൽ​ന​ട അ​പ​ക​ട​വും പ​രി​ശോ​ധ​ന സം​ഘം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തു. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ 12 പേ​രെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​ന്റി-​നാ​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റി.പൊ​തു സു​ര​ക്ഷ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും സു​ഗ​മ​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി പൊ​ലീ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    TAGS:security CheckKuwait Newsarrestedgulf news malayalam
