വൻ സുരക്ഷാ പരിശോധന: 178 പേർ പിടിയിൽtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: രാജ്യത്തെ വിവിധ ഗവർണറേറ്റുകളിൽ നടത്തിയ വൻ സുരക്ഷാ പരിശോധനയിൽ നിരവധി പേർ പിടിയിൽ. 178 നിയമലംഘകരെയും അന്വേഷണ പരിധിയിലുള്ള വ്യക്തികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ജനറൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് റെസിഡൻസ് അഫയേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് അറിയിച്ചു.
ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് ഫഹദ് അൽ യൂസഫ് സഊദ് അസ്സബാഹിന്റെ നിർദേശപ്രകാരമായിരുന്നു പരിശോധന. കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു വിസിറ്റേഴ്സ് ഫോളോഅപ്പ്, ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പരിശോധന. താമസ, തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവരെ പിടികൂടാൻ കർശന പരിശോധനകൾ തുടരുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
