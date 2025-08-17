മതേതരത്വം ഇന്ത്യയുടെ മതം -കെ.ഐ.സി ‘രാഷ്ട്ര രക്ഷ സംഗമം’text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്ലാമിക് കൗൺസിൽ (കെ.ഐ.സി) കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തില് സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ‘മതേതരത്വം ഇന്ത്യയുടെ മതം’ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ രാഷ്ട്രരക്ഷസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. അബ്ബാസിയ കെ.ഐ.സി ഓഡിറ്റോറിത്തിൽ നടന്ന സംഗമത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ ഗഫൂർ ഫൈസി അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. കെ.ഐ.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സൈനുൽ ആബിദ് ഫൈസി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇസ്മായിൽ ഹുദവി പ്രാർഥന നിർവഹിച്ചു.
കെ.ഐ.സി അബ്ബാസിയ മേഖല ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹബീബ് കയ്യം പ്രമേയ പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചു. അസഹിഷ്ണുതയും വെറുപ്പും അതിവേഗം വർധിച്ചുവരുന്ന വർത്തമാന കാലത്ത് മതേതരത്വം സംരക്ഷിക്കാൻ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണമെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരപോരാട്ടത്തിൽ ധീര രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ച ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹത്തെ മുഖ്യധാരയിൽനിന്നും പുറന്തള്ളാനുള്ള ഭരണകൂട ശ്രമങ്ങൾ പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
അബ്ദുൽ ഗഫൂർ ഫൈസി പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലികൊടുത്തു. അബ്ദുൽ ഹക്കീം പുതുപ്പാടി ദേശാഭക്തി ഗാനം ആലപിച്ചു. കേന്ദ്ര നേതാക്കളായ അബ്ദുൽ ഹകീം മുസ്ലിയാർ, അബ്ദുൽ നാസർ കോഡൂർ, അബ്ദുൽ ഹമീദ് അൻവരി, അബ്ദുൽ മുനീർ പെരുമുഖം, അബ്ദുൽ റസാഖ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. സെക്രട്ടറി അമീൻ മുസ്ലിയാർ ചേകന്നൂർ സ്വാഗതവും ഇസ്മായിൽ വള്ളിയോത്ത് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register