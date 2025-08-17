Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 9:15 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 9:15 AM IST

    മ​തേ​ത​ര​ത്വം ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മ​തം -കെ.​ഐ.​സി ‘രാ​ഷ്ട്ര ര​ക്ഷ സം​ഗ​മം’

    മ​തേ​ത​ര​ത്വം ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മ​തം -കെ.​ഐ.​സി 'രാ​ഷ്ട്ര ര​ക്ഷ സം​ഗ​മം'
    കെ.​ഐ.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച രാ​ഷ്ട്ര​ര​ക്ഷ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഹ​ബീ​ബ് ക​യ്യം മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ (കെ.​ഐ.​സി) കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ ‘മ​തേ​ത​ര​ത്വം ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മ​തം’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ രാ​ഷ്ട്ര​ര​ക്ഷ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ബ്ബാ​സി​യ കെ.​ഐ.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ ഫൈ​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​ഐ.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദ് ഫൈ​സി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഹു​ദ​വി പ്രാ​ർ​ഥ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    കെ.​ഐ.​സി അ​ബ്ബാ​സി​യ മേ​ഖ​ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​ബീ​ബ് ക​യ്യം പ്ര​മേ​യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. അ​സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യും വെ​റു​പ്പും അ​തി​വേ​ഗം വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന വ​ർ​ത്ത​മാ​ന കാ​ല​ത്ത് മ​തേ​ത​ര​ത്വം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഒ​ന്നി​ച്ചു നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ധീ​ര ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വം വ​ഹി​ച്ച ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ​മൂ​ഹ​ത്തെ മു​ഖ്യ​ധാ​ര​യി​ൽ​നി​ന്നും പു​റ​ന്ത​ള്ളാ​നു​ള്ള ഭ​ര​ണ​കൂ​ട ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ഷേ​ധാ​ർ​ഹ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ ഫൈ​സി പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലി​കൊ​ടു​ത്തു. അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ക്കീം പു​തു​പ്പാ​ടി ദേ​ശാ​ഭ​ക്തി ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ കോ​ഡൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് അ​ൻ​വ​രി, അ​ബ്ദു​ൽ മു​നീ​ർ പെ​രു​മു​ഖം, അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​മീ​ൻ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ ചേ​ക​ന്നൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഇ​സ്മാ​യി​ൽ വ​ള്ളി​യോ​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:secularismkicIndepedence Day
    News Summary - Secularism is the religion of India - KIC 'Rashtra Raksha Sangam'
